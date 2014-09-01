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Dünya
Deutsche Welle

Saksonya eyalet seçimlerini Merkel'in partisi kazandı

Almanya'nın Saksonya eyaletinde yapılan meclis seçimini Başbakan Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) kazandı. Seçimlere ilk kez bir eyalet parlamentosuna girmeyi başaran AB karşıtı parti damgasını vurdu.

01 Eylül 2014 11:57

Saksonya eyaletinde yapılan meclis seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre oylar şöyle dağıldı: CDU: 39,4; Sol Parti: 18,9; Sosyal Demokrat Parti (SPD): 12,4; Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD): 9,7; Yeşiller: 5,7; Nasyonal Demokrat Parti (NPD): 4,95; Hür Demokrat Parti (FDP): 3,8.

Stanislaw Tillich liderliğindeki CDU, daha önceki koalisyon hükümetini FDP ile birlikte kurmuştu. FDP'nin yüzde 5 barajını aşamaması, CDU'yu yeni koalisyon ortağı arayışına girmek zorunda bıraktı. Eyalet başbakanı Tillich, SPD ve Yeşiller ile görüşeceğini, AfD ile ortaklığın söz konusu olmadığını söyledi.

AB karşıtı parti güçleniyor

Seçimlerde en büyük çıkışı, CDU'nun sağında yer alan AfD yaptı. 2013'te aldığı yüzde 4,7 oyla Federal Meclis'e girmeyi kıl payı kaçıran AfD, bu yıl yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyların yüzde 7,1'ini toplayarak yükseliş trendinde olduğunu ortaya koymuştu. AB karşıtı parti, Saksonya ile birlikte ilk kez bir eyalet parlamentosuna girmiş oldu.

Seçimlerde hezimete uğrayan Hür Demokrat Parti (FDP) Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, "öz güven eksikliği ve parti teşkilâtının izlediği yanlış stratejinin yenilgiye götürdüğünü" söyledi. Seçimin bir başka kaybedeni, yüzde 5 barajını aşamayan aşırı sağcı NPD oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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