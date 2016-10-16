Saksonya Adalet Bakanı'ndan intihar itirafı: Hazırlıklı değildik

IŞİD zanlısı Caber El Bekir'in Saksonya eyaletindeki Leipzig kentinde gözaltında tutulduğu hücrede kendisini asarak intihar etmesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Olayın ardından yaptığı açıklamada her tür önlemin alındığını belirten Saksonya Adalet Bakanı Sebastian Gemkow, intiharın önlenememesinde cezaevindeki ihmallerin etkili olmuş olabileceğini kabul etti. Bakan, "Bild Am Sonntag" gazetesine açıklamasında, "İslamcı zanlılara nasıl muamele edilmesi gerektiği konusunda hepimizin öğreneceği şeyler var. Görünen o ki, klasik yöntemlerimiz ve tecrübelerimiz bu zanlıların güvenli şekilde tutulmasına yetmiyor" diye konuştu.

Bakan, bir radikal İslamcının sadece soruşturmaları zorlaştırmak ve hukuk sistemine zarar vermek için dahi intihar etmeyi kararlı bir şekilde planlayıp uygulamaya geçirmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Gemkow, "Saksonya'da bu olaya yeterince hazırlıklı değildik" dedi.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın Başkanı Rainer Wenst ise "Federal Savcılığın üstlendiği soruşturmalarda özel komandolar görev almalı" dedi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) İç politika Sözcüsü Burkhard Lischka da "Cihatçılara özgü adli süreçlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Hücrede intihar etti

Almanya'da havalimanlarına saldırı düzenleme hazırlığında olduğu iddia edilen terör zanlısı 22 yaşındaki Suriyeli Caber El Bekir, Chemnitz'de geçen Cumartesi günü düzenlenen operasyonda polisten kaçmayı başarmış, ancak daha sonra sığındığı Suriyeliler tarafından polise teslim edilmişti. El Bekir'in evinde yapılan aramada, yaklaşık 1,5 kilogram dolayında tahrip gücü yüksek patlayıcı madde ele geçirilmişti. Soruşturmada, El Bekir'in IŞİD bağlantıları üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınmasının ardından açlık grevine giren El Bekir, Çarşamba akşamı Leipzig'de tutulduğu hücrede ölü bulunmuştu. Yetkililer, El Bekir'in kendisini gömleğiyle parmaklıklara asarak intihar ettiğini duyurdu.

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dpa/DW, BÖ/MK