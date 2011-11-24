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Saksıya yanıt verdi

Mehmet Ali Erbil, konu Doğuş’un meşhur saksılı pozuna misilleme yaptı...

24 Kasım 2011 02:00


T24- Mehmet Ali Erbil, konu Doğuş’un meşhur saksılı pozuna misilleme yaptı... Erbil, TV8’in kulisinde Kelebek için yarı çıplak poz verdi.




Önceki gün “8 Numarada şenlik Var” adlı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, TV8’in konuk odasında şov yaptı. Tıraş olurken odaya giren Semercioğlu ile sohbete dalan Erbil, konu Doğuş’un meşhur saksılı pozuna gelince kendi prodüksiyonuna imza attı!


Benim neyim eksik 


“Doğuş’un saksılı fotoğrafı varsa benim neyim eksik? Ama ben Twitter falan anlamam, Kelebek’e çıplak poz veririm” diyen Mehmet Ali Erbil, Semercioğlu’na yarı çıplak halde işte bu pozu verdi.

Programın diğer konuğu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil’in uzun zamandır adının birlikte anıldığı Irmak Atuk’la evlenmeyi düşündüğünü açıkladı: “Ali Sadi artık kardeş istiyor. Mehmet Ali, Irmak’la evlenecek.”      

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