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"Şakran Cezaevin’de kadın tutuklulara işkence" iddiası

ÇHD'li avukatlar, tutuklu kadınların vücutlarında morluk tespit edildiğini ifade etti

01 Ağustos 2016 18:45

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde sohbet hakları engellenip görüşçülerine GBT yapıldığı için eylem yapan 10 kadın tutuklu ve hükümlünün gardiyanlar tarafından darp edildiği ileri sürüldü. 

İzmir’deki Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde sohbet hakları engellediği ve görüşçülerine Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı gerekçesiyle, havalandırma ve revirde oturma eylemi yapan 10 kadın tutsak gardiyanlar tarafından darp edildiği ileri sürüldü. 

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Cezaevi Komisyonu avukatlarından Dinçer Çalım, gardiyanların eylem yapan kadınları darp ettiğini ileri sürerek, “Sevda Kurban, Fatma Alan, Filiz Gencer, Sevgi Saymaz, Gamze Eroğlu başta olmak üzere havalandırmadaki tüm kadınlar saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yere yatılırmış ve tekmelenmişlerdir. Saldırıya 40 kadar gardiyan katılmıştır. Amaç koğuşa almak değil işkence yapmaktır” dedi.

 

“Vücutlarında morluk var”

 

 

Tutuklu Sevda Kurban ile yaptıkları görüşmede vücudunda işkence izlerinin tespit edildiğini belirten Çalım, “Sevdanın vücudunun birçok bölgesinde morluk ve şişkinlik vardı. Yaralanan kadınlardan Sevgi Saymaz ve Sevda Kurban revire çıkarılmış ancak diğerleri çıkarılmamıştır” diye konuştu. 

 

“Saçından sürüklediler”

 

 

Sevda Kurban’ın revirde de şiddete maruz kaldığını ifade eden Çalım, “Kurban revirden ayrılmak istemediği için onu sürükleyerek koğuşa götürmek istediler. Ancak gardiyanlar Cezaevi 2. Müdür Mehmet Davarcıoğlu’nun talimatıyla Kurban’ı saçından sürükleyerek koğuşa götürdüler. Bu bir işkencedir” diye konuştu.

 

 

“İşkence yapan memurlar açığa alınmalıdır”

 

 

Yapılan işkencenin kabul edilemeyeceğini belirten Çalım, şöyle konuştu:  “Yapılan işkenceler kabul edilemez. İki gün önce bu hapishaneden birçok gardiyan cemaatçi olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Asıl olarak tutsaklara karşı işlenen suçlar etkin olarak soruşturulmalıdır. İşkence yapan memurlar açığa alınmalı ve görevinden uzaklaştırılmalıdır. Bir an önce hapishanelerdeki sohbet hakkı tam olarak uygulanmalı, kitap ve dergi yasaklarına son verilmelidir.”

“Görüşçüler hakkında GBT yapılarak ve de sadece emniyetin yorumu nedeni ile görüşçülüğe kabul etmeme” uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyleyen Çalım, tutsaklara saldırı emirlerini veren 2. Müdür Mehmet Davarcıoğlu hakkında derhal soruşturma yapılmalı ve görevden uzaklaştırılmalıdır. Aksi halde bu hapishanede başka işkence vakalarının önüne geçilmeli mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu.

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