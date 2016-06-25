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Şakran Cezaevi’nde 28 gündür devam eden açlık grevi sona erdi

24 siyasi tutuklu cezaevi yönetimini protesto etmek için açlık grevine girmişti

25 Haziran 2016 15:00

Şakran T Tipi Cezaevi'nde 28 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olan siyasi tutuklular, açlık grevlerini sonlandırdı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran T Tipi Cezaevi'nde idarenin ‘keyfi ve onur kırıcı uygulamalarını kabul etmemeleri üzerine darp edildikleri’ gerekçesiyle bir aya yakın süredir, süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olan 24 siyasi tutuklu ve hükümlü 28'inci günde grevini sonlandırdı.

Bugün aileleri ile telefonla görüşen tutsaklar, açlık grevini sonlandırdıklarını belirtti.

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