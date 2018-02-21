'Saklı cennet'e turist makyajı

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/AYVACIK (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un doğal güzelliğiyle \'saklı cennet\' olarak adlandırılan ilçesi Ayvacık\'ta, kent estetiği çalışmaları kapsamında, evlerin dış cepheleri aynı model ve renkte değiştiriliyor. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle son yıllarda Arapların da ilgisini çeken ilçede, yabancı ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Samsun\'un özellikle son yılarda doğal güzelliğiyle Arap turistlerin ilgisini çeken ve \'saklı cennet\' olarak adlandırılan ilçesi Ayvacık\'ta, turizme yönelik kent estetiği çalışması yapıldı. 22 bin nüfuslu ilçenin merkezinde bulunan Kent Meydanı, Çatak Deresi çevresi ve Eynel Mahallesi Derelik mevkisindeki kötü görünümlü binaların dış cepheleri, aynı modelde, aynı renge boyandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi görevlileriyle ilçe sakinlerinin, kahverengi ve sarı renk kullanıp, tarihi görüntü vererek, boyadığı evler ilgi gördü. Ayvacık\'a yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekmek ve beğenisi kazanmak için bu çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi. Yaklaşık 20 binanın boyandığı çalışmayla ilçeyi ziyaret eden turist sayısının artırılması hedefleniyor.

\'BAMBAŞKA BİR AYVACIK ORTAYA ÇIKACAK\'

Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, ilçenin bakir doğasını bozmadan daha da güzelleştirmenin çabası içinde olduklarını belirterek, \"İlçemiz Orhangazi Mahallesi Kent Meydanı, Çatak Deresi çevresi ve Eynel Mahallesi Derelik mevkisindeki sıvasız, boyasız kötü görünümlü yapılarımızı turizm bölgesine yakışır şekilde, estetik görünüm kazandırmak için cephelerini sağlıklaştırma çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki yaz ayı ortasında bambaşka bir Ayvacık ortaya çıkacak. \'Saklı cennet\'imiz, görenleri kendine hayran bırakacak estetiğe ve güzelliğe kavuşacak\" diye konuştu.

AYVACIKLILAR PROJEDEN MEMNUN

İlçe sakinlerinden Mustafa Bilal ise Ayvacık\'ın turizm bölgesi olduğunu dile getirerek, \"Burası bir doğal güzelliği. Yazın çok gelen oluyor. İlçemizin daha güzel olması, çirkin görüntünün ortadan kalması için evler aynı renge boyanıyor. Arap turistlerin ilçemize yoğun şekilde gelmesi, ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor. İnşallah, daha fazla gelirler; biz, bundan memnuniyet duyuyoruz\" dedi.

Evlerin güzelleştirildiğini belirten Abdullah Okur da \"Özellikle eski binaların dış cephesi daha da güzelleştirildi. Çok da güzel oldu. Turistler için böyle bir çalışma yapıldı\" dedi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla 2010 yılında turizm bölgesi ilan edilen, 22 bin nüfuslu Ayvacık\'ta, geçen yıllarda Arap yatırımcılar, çeşitli tesisler yapmak için bölgeden 40 dönümlük arsa satın almıştı.

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