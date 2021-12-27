"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel: En muhalif olanlar bile bayrak indirdi, 'adam haklı çıktı' dediler

Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel, "Adımı 'şakkadanak Necmettin'e çıkaran muhalifler sonunda bayrak indirdi. Biz her dolar çıktığında bu adamla güldük eğlendik ama gelin görün ki günün sonunda 'Adam haklı çıktı, dağılabiliriz' dediler" ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesinden Fatih Selek'e konuşan Batırel, "şakkadanak" videosuna kızıp kızmadığına ilişkin olarak yöneltilen soruya, "Hayır kızmıyorum. Bazen çok haksız eleştiriler yapılmıyor değil, resmen alay ediyorlar. İsmim 'şakkadanak Necmettin'e çıktı. Sosyal medya benimle eğleniyordu. İnsanlara konu lazım. Hatırlanmak güzel bir şey. Buna fenomen deniyor. Biliyorsunuz sözlükte bir fenomen, 'Değerleri ve düşünceleri akranlarından, çevreden veya toplumdaki insanlardan daha değerli olan bir insandır' diye yazıyor. Bundan tabii ki hem ülkem, hem gazetem adına gurur duyuyorum. Gençler hep mazurdur. Kanları kaynıyor, onlar benim evlatlarım mesabesinde. Onlara hiç darılmıyorum, büyüyünce vay canına biz zamanında ne potlar kırmışız diyecekler" dedi.

Batırel, "Dolar yükselirken 'Neredesin Necmettin Batırel' diyenler düşerken niye isminizi ağızlarına almadı?" ifadelerine şu yanıtı verdi:

"Aaaa bu doğru değil. Gerçeği kabullenmek zorunda kaldılar. En muhalif olanlar bile bayrak indirdi. Biz her dolar çıktığından bu adamla güldük eğlendik ama gelin görün ki günün sonunda 'Adam haklı çıktı, dağılabiliriz. Harbiden ekonomistmiş, Kral, Özgür’ü patoz etti' diyorlar. Her yerden tebrik mesajları geldi. Televizyonlar sürekli bağlanarak görüş alıyor. Ben karınca kararınca elimden geleni yaptım. Ama son noktayı hükûmetim koydu. Tam da 12’den vurdu. Herkes apışıp kaldı. 4 Aralık’taki yazımda 'Hiç şüpheniz olmasın. Eğer faiz konusunda Cumhurbaşkanı’mız gemileri yakmışsa elinde çok önemli bir koz vardır. Merak etmeyin yakında açıklanır' demiştim, haklı çıktım."

Batırel, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da katıldığı söz konusu programa ilişkin olarak şunları söyledi:

"Mart 2017’de CNN Türk’te Tarafsız Bölge programındaki karşılıklı tartışmamızla gündeme geldik. Ben abartı olsun diye, yani Merkez Bankasının müdahalede ne kadar kararlı olduğunu göstersin diye o zaman tamamen spekülatif hareketle yükselen kurları frenlemek için “Şak 10 milyar dolar satarım. Baktım ki hâlâ alıyorlar bir 10 milyar dolar daha satarım sesini keserim” demiştim. Özgür Bey de bu önerime karşı çıkmıştı. Ama Nisan 2021’de Merkez Bankası Necmettin Batırel’i dinlemiş diyerek 4 yıl sonra hak verdi bana. Özgür Bey Amerika’da yetişmiş bir finans profesörü ama öğrendiklerinin dışına çıkamıyor. Türkiye’de ekonomik krizin derinleşeceğini söylüyordu. Ama yanıldı. Köşesine çekildi. Özgür Bey’i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor."

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