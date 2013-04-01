Sakız kilo aldırır mı?

ABD'de yapılan bir araştırma, ferahlamak için birçok insanın vazgeçilmezleri arasında bulunan naneli sakızların kilo aldırdığını ortaya koydu. Ohia Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, naneli sakızlar şeker içerikli besinlerin daha çok tüketilmesi isteğini uyandırarak kilo almaya yol açıyor.

Araştırmacılardan Dr. Christine Swoboda, araştırma sürecinde 44 gönüllüyü gözlemlediklerini, naneli sakızların bu kişilerde meyve ve şekerli gıda tüketimini artırdığını belirlediklerini söyledi. Ayrıca sakız mayası petrol bazlı olduğu için insan sağlığını da etkiliyor.



Türkiye’de ne kadar sakız çiğniyor?



Türkiye’de sakız tüketimi aylık 1.000 tona yakın. Tüketimin yüzde 33’ünü, tatlandırıcılı draje sakızlar, yüzde 21’ini şekersiz ve yüzde 28’ini şekerli, yüzde 12’sini stik sakızlar oluşturuyor. Türkiye’de sakız çiğneyen 43 milyon kişi var. Bu kişilerin yüzde 24’ü haftada 2 ila 5 kez, yüzde 25’i haftada bir, yüzde 12’si ise günde bir veya daha fazla sakız tüketiyor. Sakız çiğneyen kadınların sayısı erkeklere göre daha fazla ama sakıza hayır demeyen erkeklerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sakın hem bağımlılık yapar hem de içerdiği zararlı katkıların bedene alınmasına yol açar.



Sakızın katkı maddesi



Piyasada satılan sakızın ana maddesini sentetik kauçuk polyisobutylene oluşturmaktadır. Bu madde bastekbol topununda ana meddelerindendir. Bununla birlikte günümüz sakızlarına bir çok katkı maddeleri katılmaktadır.

Sakız mayası: Petrol bazlı. Sentetik kauçuk polimer. (basket topunun da üretildiği madde)

Nane aroması: Naneli sigaralarda da bulunur. Beden ve ruh dengesinin bozulmasına neden olabilir.

Ayrıca Maltitol, Sorbitol, Ksilitol, Mannitol, Aspartam, Asesülfam-K, Sukraloz, Jelatin, Gliserol, Soya lesitini, Şellak, Karnauba Mumu, Fenilalanin, E133, E171 benzeri renklendiriciler, E320 gibi katkı maddeleri içerirler.