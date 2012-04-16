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Demirkubuz, ödülünü almaya ağzında sakızla çıktı

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 31. İstanbul Film Festivali'nde ödülünü alırken sahneye sakız çiğneyerek çıkması tepkilere yol açtı

16 Nisan 2012 18:08

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 31. İstanbul Film Festivali'nde ödülünü alırken sahneye sakız çiğneyerek çıkması tepkilere yol açtı.

 
Habertürk yazarı Esin Övet, Demirkubuz'un sahneye sakız çiğneyerek çıkmasını eleştirdi.
 
Övet yazısında ünlü yönetmeni 'Ödül verilmek üzere ismi açıklanan yönetmen Zeki Demirkubuz da sakız çiğneye çiğneye sahneye çıktı. Üzerinde kot, siyah tişörtüyle sahneye çıkıp bir de üstüne üstlük sakız çiğnemesini öylece izledim' sözleriyle eleştirdi.
 
Övet ayrıca SİYAD ödül töreninde sahneye kazağıyla çıkan ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı da hatırlatarak, ' Ama itiraf etmem gerekirse sakız, Nuri Bilge Ceylan'ın kazağının önüne geçemeyecek. Kendisi de en önde izliyordu durumu' dedi.

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