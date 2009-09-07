Sakız çiğnerken öldü!

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde amcasının evine giden ve burada kardeşi ve kuzeni ile oyun oynayan 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yasemin Çelikel nefes borusuna kaçan sakız nedeniyle boğularak öldü.

Çorlu Nusratiye Mahallesi Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde oturan Çorlu 1 Kasım İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yasemin Çelikel ailesinden izin aldıktan sonra kuzenleri ile oynamak için kardeşi ile birlikte 2 sokak arkada bulunan Mercan Sokak'taki amcası Mehmet Çelikel'in evine gitti. Bir süre sonra anne Kezban Çelikel eve geldi sonrada eltisi ile birlikte çocukları eve bırakıp markete alışverişe gitti. Sabah işten geldikten sonra bir süre uyuyan amca Mehmet Çelikel uyandıktan sonra çocukların oynadığı odaya girdi. Çocuklar oyun oynarken Yasemin'in hareketsiz yattığını gören amca yeğenini kontrol ettiğinde nefes almadığını fark edince hemen taksi ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen Yasemin Çelikel'in öldüğü belirlendi. Olayı öğrenip hastaneye gelen baba Şevki ile anne Kezban sinir krizleri geçirdi.

Yasemin Çelikel'i kontrol eden doktorlar boğazına sakız takıldığını belirledi. Yasemin'in nefes borusunu tıkayan sakız nedeniyle öldüğü olasılığı üzerinde duruluyor. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile küçük kızın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumana gönderildi. Soruşturma sürüyor.