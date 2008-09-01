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Sağlık

Sakız çiğnemek stresi ve endişeyi azaltabilir

Avustralya’da yapılan araştırmada, sakız çiğnemenin stres ve endişeyi azaltabileceği bildirildi.

01 Eylül 2008 03:00

Avustralya’da yapılan araştırmada, sakız çiğnemenin stres ve endişeyi azaltabileceği bildirildi.

Avustralya'nın Swinburne Üniversitesi'nden Andrew Scholey ve ekibi, stresli ortamda, sakız çiğnemenin kişilerin davranışlarına olan etkisini araştırdı.

Stresi artırıcı ve verimi engelleyici birçok faaliyeti yapmaları istenen yaş ortalaması 22 olan 44 kişi 2 gruba ayrıldı.

Bu faaliyetleri yaparken sakız çiğnemesi istenen gruptakilerin stres oranının, sakız çiğnemeyenlere göre yüzde 10-17 az olduğu, stres hormonu kortizolün az salgılandığı görüldü.

Araştırmacılar ayrıca sakız çiğneyenlerin faaliyetlerdeki genel başarısının diğerlerine göre belirgin oranda fazla olduğunu tespit etti.

Araştırma sonuçları uluslararası bir kongrede sunulsa da araştırmanın bir bölümüne, dünyanın ilk sakız üreticisi Wrigley grubuna bağlı Wrigley Bilim Enstitüsü'nün mali destek vermesi dikkat çekici.

Ayrıca yere atılan sakızların ayakkabının tabanına yapışmasının yarattığı stresin ne oranda olduğu bilinmiyor.

Wrigley Bilim Enstitüsü'nün geçen yıl Japonya'da dokuz kişi üzerinde yaptığı bir araştırmada, sakız çiğnemenin beyindeki kan akımını yüzde 40 artırabileceğini ve hafızayı olumlu etkileyebileceğini göstermişti.

(AA)

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