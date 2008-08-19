Sakız çiğnemek iyileşmeyi hızlandırıyor

Sakız çiğnemenin, bağırsak ameliyatlarından sonra iyileşme sürecini hızlandırdığı ortaya çıktı.



Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde görevli bilim adamı Sanjay Purkayastha ve ekibi, sakız çiğnemenin, bağırsak ameliyatlarından sonra bağırsak hareketlerinin daha erken başlamasını sağladığını tespit etti.



Araştırmada, bağırsaklarının bir kısmı alınan 158 hastaya günde üç kez sakız çiğnetildi. Bu hastaların bağırsak fonksiyonlarının, hiç sakız çiğnemeyen hastalara göre, daha erken başladığını belirten bilim adamları, sakız çiğneyen hastaların diğerlerine göre daha erken taburcu edildiğini kaydettiler.



Deneklere günde 3 kez 5 ila 45 dakika şekersiz sakız çiğneten bilim adamları, iyileşme kriterleri olarak bağırsak hareketlerinin başlamasını ve bağırsak gazının çıkmasını aldılar. Bu tipik belirtilerin sakız çiğneyen hastalarda 1 gün erken görüldüğü tespit edildi.



Sakız çiğnemenin vücuda gıda alındığına ilişkin sahte bir sinyal verdiğini kaydeden bilim adamları, bu sinyalin sindirim sistemindeki sinirleri uyardığını ve böylece tükürük ve pankreas bezlerinin salgı üretmesini sağlayan hormonların salgılandığını tahmin ediyor.

Bağırsak ameliyatlarından sonra genellikle ağrı ve mide bulantısı gibi sorunlar ortaya çıkıyor.



(AA)

