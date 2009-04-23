Sakız çiğnemek iştahı kesiyor

Uzmanlar, şekersiz sakız çiğneyerek iştahınızı azaltabileceğinizi söylüyorlar.



HealthDay News'te yer alan habere göre, deney süresince, insanlara akşam yemeğinden 3 saat önce çeşitli atıştırmalar önerdiler ve arzu ettikleri kadar çok yiyebilecekleri söylendi. Bir öğleden sonra katılımcılar öğle yemeği ile atıştırma saati arasında her saatte 15 dakika boyunca şekersiz sakız çiğnediler. Diğer öğleden sonra ise bu süre içinde sakız çiğnemelerine izin verilmedi. 15 dakika sakız çiğneyen yetişkinler, sakız çiğnemeyenlere göre ara öğünlerinde 36 kalori daha az yedikleri gözlendi.



18 ile 53 yaş arasındaki 115 kadın ve erkeği kapsayan çalışmada katılımcılar, düzenli olarak sakız çiğniyorlar. Bu kişiler sakız çiğnedikten sonra iştahlı olmadıklarını ya da kendilerini aç hissetmediklerini söylediler.



Sonuçlar, New Orleans'ta Deneysel Biyoloji 2009 Konferansı'nda kamuoyuna sunuldu. Pennington Biomedikal Araştırma Merkezi'nden Paula J Geiselman, "Bu araştırma sakız çiğnemenin iştah kontrolünde, atıştırmaların azalmasında ve kilo yönetiminde potansiyel rol oynadığını gösterdi. Kalorideki küçük değişiklikler uzun süreli etki yapabiliyor" dedi.

