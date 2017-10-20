Sakız Adası’ndaki sığınmacılar limanı kapattı

Io Chokona / Atina, 20 Ekim (DHA) – Yunanistan\'ın Sakız Adası\'ndaki sığınmacılar kampın kapatılması sonucu protesto amacıyla adanın limanını kapattı. Suda kampının kapanması durumu daha da zorlaştırdı. 2015’te kısa bir süre için hizmet vermek amacıyla kurulan kamp 2 bin sığınmacı göçmen ağırlamaktaydı. Çok kötü şartlarda hizmet vermek zorunda kaldığından hakkında kapatılma kararı alınan kamp hâlâ 50 kişi bulunuyor. Adanın diğer büyük ağırlama kampı BIAL ise 2 binden fazla göçmenle kapasitesinin üstünde hizmet vermeye devam ettiğinden başka göçmen kabul edemiyor. Adaya yeni gelenler için konteynerler ve çadırlar kurulduysa da sığınmacıların birçoğu açık havada gecelemek zorunda kalıyor. Önümüzdeki günlerde hava şartlarının kötüleşmesi ilgilileri endişelendiriyor.