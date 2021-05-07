Sakız Adası'ndaki sığınmacı kampında bir adamın cesedi farelerle çevrelenmiş hâlde bulundu

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda bulunan bir sığınmacı kampında, genç bir sığınmacının cesedi bir çadır içinde etrafını fareler sarmış hâlde bulundu. Hayatını kaybeden sığınmacının cansız bedeni yetkililer tarafından ölümünden 12 saat sonra alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Sakız Adası'ndaki sığınmacı kampında bir çadır içinde 28 yaşında Somalili bir sığınmacının cesedi bulundu. Ceset, kamptaki diğer sığınmacılar tarafından etrafını fareler sarmış bir hâlde bulundu.

Yunanistan Göç Bakanlığı, hayatını kaybeden sığınmacının kulağında ve elinde ısırıklar olduğunu söyledi. Bakanlık, ölüm sebebinin netleştirilmesi için otopsi sonucunun bekleneceğini söyledi.

Hayatını kaybeden sığınmacının resmi kayıtlı olmasına rağmen Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Sakız Adası'ndaki Vial kampında kaldığı ortaya çıktı. Yunanistan'da Koronavirüs salgınının başından bu yana sığınmacı kamplarında sıkı bir izolasyon uygulanıyor.

Kamp yöneticisi Panagiotis Kimourtzis, Guardian'a yaptığı açıklamalarda "İnsan oldukları için onları ağırlıyor, yiyecek sağlıyoruz. Dışarı atamayız. Bir ölü uzun saatler bir yerde kaldığında fareler ortaya çıkabilir. Kamp, 2016 yılında hızlı bir şekilde kuruldu. Etrafında tarlalar var. Elimizden geleni yapıyor, ilaçlama yapıyoruz." dedi.

Somalili gencin ölümü ve ardından yaşananların ardından açıklama yapan uluslararası insani yardım grubu Intersos'un Yunanistan Yöneticisi Dr. Apostolos Veizis, "Burada tek bir gerçek var o da Yunan adalarındaki kampların aşırı kalabalık, insanlık dışı koşullarda olması. İnsanlar buralarda her gün fareler, çöpler ve şiddetle karşılaşıyor. Adalar genelindeki kliniklerde çok sayıda çocuk fare ısırığı şikâyetiyle geliyor. Bu utanç verici bir durum" dedi.

Atina, 2015 ve 2020 yılları arasında göç krizi üzerine Avrupa Birliği fonlarından 3 milyar Euro almıştı. Uzmanlar, alınan fonun kamplardaki duruma etkili olmadığını söylüyor.

Veizis, "Eğer bu para düzgün kullanılsaydı bunca yıl sonra ölü bir adamın fareler tarafından saldırıya uğradığı Orta Çağ'dan kalma manzaralar görmezdik. Tüm kamplar korkunç durumda. Her gün insanlar hasta oluyor" dedi.