Şakirin Camii'de galoş mecburu değil

Kadın eli değmiş Şakirin Camii’nin müzisyen, mimar ve belgeselci imamı Ramazan Kutlu, “Galoş mecburiyetini kaldırdık” diyor



Osmanlı’nın klasik çizgisiyle, modern mimarinin iç içe geçtiği, görünüşü ve süslemesiyle herkesin gönlünü fetheden Şâkirîn Camii, ilk ziyaretçilerini karşıladı.



Avlusundaki havuzdan yankılanan su sesiyle dinlendirici ve huzur verici bir ortam yaratan cami, ziyaretçileri alışılmışın dışındaki yapısıyla heyecanlandırıyor. Eşsiz mimarisiyle kendine hayran bırakan caminin imamıysa, diğer meslektaşlarına göre biraz farklı. İmamlığın yanı sıra müzisyen, belgeselci, dizi oyuncusu ve mimar olan Ramazan Kutlu, “kadın eli değmiş” olan bu camide imamlık yapmaktan memnun. Şâkirîn Camii’nin Türkiye’nin en modern camisi olduğunu söyleyen Kutlu, caminin aynı zamanda klasik çizgiler de taşıdığını vurguluyor.



Güzelliğiyle göz dolduran camiinin ilk imamı olan Kutlu, güler yüzüyle cami cemaatini ve ziyaretçilerini karşılıyor. Taraf’a konuşan Kutlu avluda bulunan havuzun, klasik camideki şadırvanı aratmadığını belirterek şöyle devam etti: “Ana kubbesi, Osmanlı mimarisine göre biraz daha küçük ama estetik bir kubbe. Ön avlu, klasik Osmanlı avlularını aratmıyor. Avludaki havuzun su sesi klasik mimarideki şadırvanı anımsatıyor.”



Caminin içinde galoş giyme zorunluluğunun olmadığını da belirten Kutlu, “Bu zorunluluk ilerde suiistimal edilebilir. İnsanlar ayakkabılarının üzerine galoş giyip içeri girebilir. Bu nedenle artık galoş giyme zorunluluğu yok” dedi.



“İnsana huzur veriyor”



İtalya’dan turistlik amaçlı olarak İstanbul’a gelen gazeteci Tiziana Prezzo, caminin kubbesinde bulunan metallerin yansıttığı ışığın insana huzur verdiğini söylüyor. İtalya’daki kiliselerin mimarisinden dolayı karanlık ve basık olduğunu söyleyen Prezzo, “Kiliseler bu özelliği nedeniyle, insanlara karamsar bir izlenim veriyor ve baskı altında tutuyor. Bu camideki aydınlık ve ışık insana huzur ve güven veriyor” dedi.



Mimarının kadın veya erkek olmasının önemli olmadığını belirten Prezzo, önemli olanın sonuç olduğunu söyleyerek “İtalya’da kadınların kilise yapması yaygın bir şey değil” diye konuştu.

