Sakıp Sabancı, vefatının 13. yıl dönümünde anıldı

Sabancı Holding'in 13 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen ile Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri ve dostlarının yanı sıra Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, törende yaptığı konuşmada, "Sakıp Bey'in aramızdan ayrılışının 13. yılında onu anmak ve özlemimizi bir kez daha dile getirmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. O, Türkiye'nin Sakıp Ağası'ydı. Aradan geçen bunca yıla rağmen onu ilk günkü gibi özlüyoruz ve arıyoruz." dedi.

Göçmen, Sakıp Sabancı'nın ilham veren, liderlik vasfıyla etkileyen ve çalışma azmiyle dolu bir insan olduğunu, hayatı boyunca yeniliğin ve yeni fikirlerin gücüne inandığını ve hep bunlara destek verdiğini anlattı.

Sakıp Sabancı'nın en önemli özelliğinin bitmeyen pozitif enerjisi olduğunu belirten Göçmen, "İletişim, paylaşmak, şeffaflık onun çok sevdiği ve onu Sakıp Sabancı yapan özelliklerdi. Hayatı boyunca bize samimiyetin ve tevazunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bize güven unsurunu aşıladı. 'Dost olun, arkadaş olun, dostunuz olsun, arkadaşınız olsun. İnsan sevdikçe ve sevildikçe mutlu olur' sözü ilk günkü gibi hala kulaklarımızda." ifadelerini kullandı.

Sakıp Sabancı'nın sanattan eğitime her alanda önemli çalışmalara öncülük ettiğini, ihtiyaç sahiplerine elini uzattığını ve destek olduğunu anlatan Göçmen, şunları kaydetti:

"Sabancı Topluluğu'nun 60 binden fazla çalışanı aynı bilinçle ve duyarlılıkla onun açtığı bu yolda başarıyla yürüdü ve yürümeye de devam ediyor. Çalışkanlığı ve vizyonuyla Topluluğumuzun gurur kaynağı olan, hepimize daha iyisini yapmamız için ilham veren Sakıp Bey bugün aramızda olsaydı tüm çalışanlarımızla gurur duyardı. Bu vesileyle kendisini bir kez daha özlemle ve rahmetle anıyor, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Anma töreni, Göçmen'in konuşmasının ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.