T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SAKIP SABANCI ŞARKILARLA ANILDI İSTANBUL (A.A)

11 Nisan 2011 01:15

-SAKIP SABANCI ŞARKILARLA ANILDI İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Merhum iş adamı Sakıp Sabancı, ölümünün 7. yıl dönümünde sevdiği şarkılarla anıldı.     Sabancı Center'daki anma konseri öncesinde konuşan eşi Türkan Sabancı, Sakıp Sabancı'nın aralarından ayrılışının 7. yılında dostlarıyla birlikte onun sevdiği şarkılarla, dostlukla, sevgiyle andıklarını dile getirdi. Türkan Sabancı, Sakıp Sabancı'nın işine, ülkesine ve yurdunun her köşesine gönülden bağlı olduğunu belirterek, ''Sakıp Bey, kişiliğiyle Türk halkının gönlünde önemli bir yer edindi. Biz de ailesi olarak anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu.     Sanatçı Ahmet Özhan da Sakıp Sabancı'nın tatlı dili ve güler yüzüyle her sanatçının gönlünü aldığını ifade ederek, ''O tatlı diliyle kendisini bize sevdirmeyi çok iyi bilirdi. Onun iksiri de sanırım bunda. Bu anma gecesinin sevgi ve neşe içinde yapılmasını çok anlamlı buluyorum. Umarım sonsuza kadar devam eder'' diye konuştu.    Özhan daha sonra, ''Aşkı Seninle Tattım'', ''İstanbul'da Boğaziçinde'', ''Ağlar Gezerim Sahili'', ''Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum'', ''Güneşin Battığı Yerde'', ''Bunca Gazel İçinde'', ''Bir Peri Masalı'' ve ''Sen Benim Gönlümde Açan Son Güldün'' adlı  parçalarını seslendirdi.  Konserin sonunda Sakıp Sabancı'nın iş ve sanat dünyasından dostları ''Eski Dostlar'' şarkısını söyledi. Gecenin sonunda Türkan Sabancı, eşinin sevdiği şarkıları seslendiren Özhan'a bir teşekkür plaketi takdim etti.  Anma konserine Erol Sabancı, Güler Sabancı, Dilek Sabancı, Serra Sabancı, Sevil Sabancı, Suzan Sabancı Dinçer, Rahmi Koç, Semahat Arsel, Ali Ağaoğlu, Zeynel Abidin Erdem, Mustafa Sarıgül, Erol Evgin, Orhan Gencebay, Üstün Asutay ve Halit Kıvanç'ın da aralarında bulunduğu iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24