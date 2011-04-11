-SAKIP SABANCI ŞARKILARLA ANILDI İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Merhum iş adamı Sakıp Sabancı, ölümünün 7. yıl dönümünde sevdiği şarkılarla anıldı. Sabancı Center'daki anma konseri öncesinde konuşan eşi Türkan Sabancı, Sakıp Sabancı'nın aralarından ayrılışının 7. yılında dostlarıyla birlikte onun sevdiği şarkılarla, dostlukla, sevgiyle andıklarını dile getirdi. Türkan Sabancı, Sakıp Sabancı'nın işine, ülkesine ve yurdunun her köşesine gönülden bağlı olduğunu belirterek, ''Sakıp Bey, kişiliğiyle Türk halkının gönlünde önemli bir yer edindi. Biz de ailesi olarak anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu. Sanatçı Ahmet Özhan da Sakıp Sabancı'nın tatlı dili ve güler yüzüyle her sanatçının gönlünü aldığını ifade ederek, ''O tatlı diliyle kendisini bize sevdirmeyi çok iyi bilirdi. Onun iksiri de sanırım bunda. Bu anma gecesinin sevgi ve neşe içinde yapılmasını çok anlamlı buluyorum. Umarım sonsuza kadar devam eder'' diye konuştu. Özhan daha sonra, ''Aşkı Seninle Tattım'', ''İstanbul'da Boğaziçinde'', ''Ağlar Gezerim Sahili'', ''Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum'', ''Güneşin Battığı Yerde'', ''Bunca Gazel İçinde'', ''Bir Peri Masalı'' ve ''Sen Benim Gönlümde Açan Son Güldün'' adlı parçalarını seslendirdi. Konserin sonunda Sakıp Sabancı'nın iş ve sanat dünyasından dostları ''Eski Dostlar'' şarkısını söyledi. Gecenin sonunda Türkan Sabancı, eşinin sevdiği şarkıları seslendiren Özhan'a bir teşekkür plaketi takdim etti. Anma konserine Erol Sabancı, Güler Sabancı, Dilek Sabancı, Serra Sabancı, Sevil Sabancı, Suzan Sabancı Dinçer, Rahmi Koç, Semahat Arsel, Ali Ağaoğlu, Zeynel Abidin Erdem, Mustafa Sarıgül, Erol Evgin, Orhan Gencebay, Üstün Asutay ve Halit Kıvanç'ın da aralarında bulunduğu iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.