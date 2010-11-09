-''SAKIP SABANCI SANAT ÖDÜLLERİ'' SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Sabancı Vakfınca düzenlenen ''Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'', törenle sahiplerini buldu. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki tören, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın sanatla ilgili görüşlerini yansıtan kısa bir belgesel film gösterimiyle başladı. Törende konuşan Türkan Sabancı, belgeseli izlerken çok duygulandığını belirterek, ''Sanatın, toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanan Sakıp Sabancı, sanatın ve sanatçının gelişmesi için bu ödülleri oluşturdu. Sanata gönül verenlere büyük saygı duyardı. Bizler de bu geleneği sürdürmeye ve gençleri teşvik etmeye devam edeceğiz'' dedi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 1994'te başlatılan bu ödüllerin, Sabancı'nın ölümünden sonra eşi Türkan Sabancı ve Sabancı Vakfı'nın destekleriyle sürdürüldüğüne işaret ederek, Türkan Sabancı'ya ve vakfa teşekkür etti. MSGSÜ'nün, Türkiye'nin tek güzel sanatlar üniversitesi olarak pek çok değerli sanatçı yetiştirdiğini ifade eden Taşağıl, üniversitenin 100 yılı aşkın tarihi boyunca, kamuoyunun sanata ''plastik sanatlar'' olarak algılanan dar çerçeveden sıyrılarak, sanatla ilgili her bilimi ve dalı kapsayan yeni bir bakış açısıyla bakmasını sağlamayı da başardığını vurguladı. Üniversitenin, çağdaş, yaratıcı, bilimsel ve demokratik haklara saygılı bir eğitim sistemi olduğunu anlatan Taşağıl, öğrencilerine tam mezun oldukları aşamada bu ödülle sunulan takdirin de onore olduğunu bildirdi. Taşağıl, ''Üniversitenin adını her sene yaptıkları çalışmalarla taçlandıran öğrencilerime de teşekkür ediyorum'' dedi. Törende, ödül alan mezun öğrenciler adına da Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'ni ilk kez düzenlendiği 1994 yılında kazanan Gül Yasa, bir konuşma yaptı. Yasa, o törende de mezun öğrenciler adına konuşma yapmak için yine kendisinin seçildiğini belirterek, aynı konuşmayı okudu. Konuşmaların ardından, MSGSÜ'nün Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk 3'e girerek mezun olan 9 öğrenciye ''Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'', Rektör Vekili Taşağıl ve Türkan Sabancı tarafından sunuldu. Toplam 240 Cumhuriyet altını karşılığında Türk Lirası olarak verilen ödüller, Resim Bölümü'nden Esra Aydın, Çağla Kurtuluş ve Gülistan Karagüzel'e, Heykel Bölümü'nden Dilek Güney, Günseli Damla Uz ve Alpaslan Karaaslan'a, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden ise Ryuko Kito, Mümine Saniye Ateş ve Filiz Hatipoğlu'na verildi. Öğrenciler de Türkan Sabancı'ya ödül kazandıkları çalışmalarını armağan ettiler. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Günçal, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı, sanatçılar İzzet Günay ve Tekin Akmansoy'un da aralarında bulunduğu iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.