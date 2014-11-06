Sakıp Sabancı Müzesi’nde ‘Yeşilçam Günleri’

Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Sineması’nı özel kılan on değerli filmin Atilla Dorsay moderatörlüğünde çeşitli oyuncu ve yönetmenlerin de katılımıyla gösterileceği “Yeşilçam Günleri” 19 Kasım’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde başlıyor.

Bant Magazine’deki habere göre, 28 Ocak 2015 tarihine kadar sürecek etkinlik kapsamında her biri birbirinden özel ve değerli, yurtiçi ve yurtdışında elde ettiği başarılarla Türk sinema tarihine damgasını vuran filmleri bir kez daha, daha özel bir ortam ve atmosferde izleme fırsatı bulacağız.

Yeşilçam’ın 100. Yıl etkinlikleri kapsamında sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, yönetmen-senarist Yavuz Turgul ve oyuncu Şener Şen, 19 Kasım’daki Muhsin Bey filmi gösteriminden sonra sinemaseverlerle bir araya geliyor.

Etkinliğin programı şu şekilde:

19 Kasım 2014 – Muhsin Bey (Yavuz Turgul, 1987)

26 Kasım 2014 – Aysel, Bataklı Damın Kızı (Muhsin Ertuğrul, 1934)

03 Aralık 2014 – Beklenen Şarkı (Sami Ayanoğlu, 1953)

10 Aralık 2014 – Üç Arkadaş (Memduh Ün, 1956)

17 Aralık 2014 – Susuz Yaz (Metin Erksan, 1963)

24 Aralık 2014 – Gurbet Kuşları (Halit Refiğ, 1964)

07 Ocak 2015 – Karanlıkta Uyananlar (Ertem Göreç, 1964)

14 Ocak 2015 – Son Kuşlar (Erdoğan Tokatlı, 1965)

21 Ocak 2015 – Ah Güzel İstanbul (Atıf Yılmaz, 1966)

28 Ocak 2015 – Vesikalı Yarim (Ömer Lütfi Akad, 1968)

Hepsi ücretsiz olan film gösterimleri saat 17.00’da başlayacak; 19 Kasım’daki panel ise saat 19.00’da.