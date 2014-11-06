T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sakıp Sabancı Müzesi’nde ‘Yeşilçam Günleri’

Sakıp Sabancı Müzesi, 100. yılını kutlayan Yeşilçam’ı sanatçıların da katılacağı film gösterimleriyle anıyor

06 Kasım 2014 13:33

Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Sineması’nı özel kılan on değerli filmin Atilla Dorsay moderatörlüğünde çeşitli oyuncu ve yönetmenlerin de katılımıyla gösterileceği “Yeşilçam Günleri” 19 Kasım’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde başlıyor.

Bant Magazine’deki habere göre, 28 Ocak 2015 tarihine kadar sürecek etkinlik kapsamında her biri birbirinden özel ve değerli, yurtiçi ve yurtdışında elde ettiği başarılarla Türk sinema tarihine damgasını vuran filmleri bir kez daha, daha özel bir ortam ve atmosferde izleme fırsatı bulacağız.

Yeşilçam’ın 100. Yıl etkinlikleri kapsamında sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, yönetmen-senarist Yavuz Turgul ve oyuncu Şener Şen, 19 Kasım’daki Muhsin Bey filmi gösteriminden sonra sinemaseverlerle bir araya geliyor.

Etkinliğin programı şu şekilde:

19 Kasım 2014 – Muhsin Bey (Yavuz Turgul, 1987)
26 Kasım 2014 – Aysel, Bataklı Damın Kızı (Muhsin Ertuğrul, 1934)
03 Aralık 2014 – Beklenen Şarkı (Sami Ayanoğlu, 1953)
10 Aralık 2014 – Üç Arkadaş (Memduh Ün, 1956)
17 Aralık 2014 – Susuz Yaz (Metin Erksan, 1963)
24 Aralık 2014 – Gurbet Kuşları (Halit Refiğ, 1964)
07 Ocak 2015 – Karanlıkta Uyananlar (Ertem Göreç, 1964)
14 Ocak 2015 – Son Kuşlar (Erdoğan Tokatlı, 1965)
21 Ocak 2015 – Ah Güzel İstanbul (Atıf Yılmaz, 1966)
28 Ocak 2015 – Vesikalı Yarim (Ömer Lütfi Akad, 1968)

Hepsi ücretsiz olan film gösterimleri saat 17.00’da başlayacak; 19 Kasım’daki panel ise saat 19.00’da.

 

 

ETİKETLER

yeşilçam günlerimuhsin beysakıp sabancı müzesissm100 yılkutlamaanmaetkinliksinemafilmgösterimoyuncukatılımprogramtürkiyesineması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24