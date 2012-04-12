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Sağlık

Sakinleştirici ilaca milyar dolarlık ceza

Johnson & Johnson hakkında Risperdal'i yanlış yönlendirici şekilde pazarladığı iddiasıyla Arkansas dışında daha pek çok eyalette açılmış davalar var

12 Nisan 2012 16:24

Amerikan ilaç devlerinden Johnson & Johnson, bir tür sakinleştirici olan Risperdal ilacının riskleri konusunda doktor ve hastaları yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle 1 milyar doları aşkın cezaya çarptırıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin Arkansas eyelatindeki mahkemede jüri, Johnson & Johnson ile iştiraklerinden Janssen ilaç şirketinin Risperdal'in rakiplerinden daha etkili ve güvenli olduğunu iddia ederek, onay almadığı halde çocuk ve yaşlılar için de kullanılabileceğini belirterek yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğine hükmetti. Bu nedenle şirketin 1,1 milyar dolar ödemesi istendi.
 
Johnson & Johnson yargılamanın yeniden yapılması talebinde bulundu, aksi halde kararı temyize götüreceğini açıkladı.
 
Şirket yetkilileri üç hafta süren duruşmalar sırasında "sorumlu şekilde hareket ettiklerine" ilişkin çok çeşitli kanıtlar sunduklarını vurguluyor.
 
Karar şirket hisselerinin değer kaybetmesine yol açtı.
 
Johnson & Johnson hakkında Risperdal'i yanlış yönlendirici şekilde pazarladığı iddiasıyla Arkansas dışında daha pek çok eyalette açılmış davalar var. Şirket daha önce de bunların bazılarında suçlu bulundu ve para cezasına çarptırıldı. Ancak bunların hiç biri Arkansas'taki kadar yüklü değildi.
 
1994'te piyasaya sürülen Risperdal 'ikinci nesil bir antipsikotik' olarak tanımlanıyor. İlaç şizofreni, bipolar bozukluk ve otizm hastalarındaki sinirlilik haline karşı kullanıyor. Kopyalarının piyasaya sürülmesine dek, ilaç şirkete milyarlarca dolar kazandırdı. Ancak Risperdal ve benzeri antipsikotik ilaçların yaşlı demans hastalarında felç ve ölüm riskini artırabildiği, kilo artışı ve diyabete yol açabildiği yolunda kaygılar var. 

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