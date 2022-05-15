Sakine Kültür'ü işkenceyle öldürdüğünü kabul eden İbrahim Barkın tutuklandı

Silopi'de Sakine Kültür'ü işkenceyle öldüren İbrahim Barkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sakine Kültür işkenceyle katledilerek, cansız bedeni yol kenarına bırakıldı. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Barkın ile Yunus Kültür ve Hacı Kültür gözaltına alındı.