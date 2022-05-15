Sakine Kültür'ü işkenceyle öldürdüğünü kabul eden İbrahim Barkın tutuklandı

Gözaltına alınan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın ile Yunus Kültür ve Hacı Kültür, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, Sakine Kültür’ü işkenceyle katlettiğini itiraf etti.
Fail İbrahim Barkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Kültür ve Hacı Kültür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Kültür'ün yakınları ve Silopili kadınlar, kadın katliamlarını protesto etmek amacıyla Silopi Adliyesi'ne yürüdü. Adliye binası önüne giden kadınlar, polislerce engellendi. Uzun süre sloganlar eşliğinde adliye binası önünde bekleyişini sürdüren kadınlar, daha sonra Kültür'ün evine geçti.