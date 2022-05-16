Sakine Kültür cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulunan Sakine Kültür (37) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden İbrahim Barkın tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarındaki şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e ait olduğu saptandı. Olayla ilgili İbrahim Barkın ile Y.K. ve H.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Barkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Otopsisi tamamlanan Sakine Kültür'ün cenazesinin Van'a gönderildiği belirtildi.

Sakine Kültür için Sanat Sokağı'nda toplanan bir grup kadın eylem yaparak cinayeti protesto etti.

Grup adına Silopi Belediyesi Kadın Kültür Merkezi'nden sosyolog Evin Hasaoğlu açıklama yaparak, "Biz bugün şiddete ve kadın kıyımına son derken bile dünyanın her yerinde kadınlar şiddete, hakaret, taciz ve tecavüze uğruyor. Şiddet ve katliamlar bir toplumsal sorun, bir insan hakları ihlalidir. Kadının konuşmasından, gülüşünden, giyiminden, kuşamından, kadının her türlü eylemini şiddet uygulamak için kendine haklı bir sebep olarak gören erkek egemen zihniyetin bakış açısı, şiddeti ve kıyımı meşru kılıyor. Bugün Silopi’de erkek terörüne bir kadın daha kurban etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sakine Kültür’e yapılan bu vahşet bütün topluma yapılmıştır” dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar 2 dakikalık oturma eylemi yaptı.

Kadınlar sloganlaı attıktan sonra dağıldı.(DHA)