Sakine için biraraya geldiler!

T24

BM’ye şikâyet

Chirac da imzaladı

99 kez kırbaçlandı 5 yıldır hapiste

‘Annemi yalnızca siz kurtarabilirsiniz’

Avukatı ailesine kavuştu

THY ile uçtular

Dünya, Sakine Aştiyani’nin recm cezasına isyan ediyor. İran’da önce zina yaptığı sonra da kocasını öldürdüğü iddialarıyla 5 yıldır hapiste tutulan ve recm edilmeyi bekleyen Sakine Aştiyani için en önemli kampanya, freesakineh.org (Sakine’ye özgürlük) sitesi üzerinden yürütülüyor.Sakine’nin hikâyesini Türkçe de dahil 6 dilde anlatan sitede dileyenler Sakine’nin özgür bırakılması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine internet üzerinden dilekçe gönderebiliyor.Dilekçeyi bugüne kadar imzalayan 237 bin 398 kişi arasında Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Gwyneth Paltrow, Hugh Jackman, Annie Lennox, Lale Mansur, Yoko Ono, Sting gibi sanatçılar var. Dünyaca ünlü yazar Salman Ruşdi, Fransız filozof Bernard-Henri Levy, Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı Şirin Ebadi, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve İngiliz işadamı Richard Branson da dilekçeyi imzalayan isimler arasında yer alıyor.İspanya’nın en önemli gazetelerinden El Pais, “Sakine’ye özgürlük” kampanyasına ayırdığı sayfasında okuyucularını direkt olarak freesakineh. org’a gönderiyor.ABD’nin en ünlü haber sitelerinden biri haline gelen Daily Beast kurucusu Tina Brown liderliğinde başlattığı Sakine’ye destek kampanyasını bu site üzerinden yürütüyor.Site Sakine’ye yardım etmek isteyenleri freesakineh.org’a yönlendiriyor. Alman Frankfurter Rundschau ve Fransız France Soir gazeteleri ile İngiliz The Guardian gazetesi ve Amerikan Huffington Post haber sitesi de freesakineh.org’u tanıttı. Fransız filozof Bernard Hevi-Levy, İtalyan La Repubblica gazetesi ve Avaaz hareketi de Sakine için ayrı imza kampanyaları yürütüyor. Fransa’da düzenlenen kampanyaya eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eşi Carla Bruni de destek verdi.Sakine’ye destek toplamak için açılan farklı imza kampanyalarına yaklaşık 1 milyon kişi destek verdi.Sakine Aştiyani, 2006 yılında “gayrimeşru ilişki” yaşadığı gerekçesiyle 99 kırbaç cezasına çarptırıldı. Ancak savcıların, Aştiyani’nin kocasının öldürülmesine de karıştığı iddiası üzerine hakkında yeniden dava açıldı. Aştiyani cinayet suçlamasından aklansa da zinadan suçlu bulunarak recm cezasına mahkûm edildi. Karar dünyayı ayağa kaldırınca İran yönetimi recm cezasını durdurduklarını açıkladı. Ancak idam cezası iptal edilmedi. Aştiyani’nin avukatı Muhammed Mustafa, ofisinin basılmasının ardından ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Devletin atadığı ikinci avukatın da ofisi arandı. Sakine geçen ay işkenceyle canlı yayında “suçunu” itiraf etmeye zorlandı.Sakine Aştiyani’nin oğlu Seccad, Fransız Liberation gazetesine verdiği röportajda, uluslararası kamuoyuna seslenerek, “Sizden rica ediyorum, yorulmayın. Bir kez daha elimizi tutan sizsiniz. Burada olmasaydınız annem ölmüş olurdu” dedi. Seccad, annelerine psikolojik baskı uygulandığındı anlattı. Sakine’ye geçen cumartesi günü idam edileceği söylendi. Kadının korkulu gecesinin sabahında gardiyanlar yanına gelip dalga geçtiklerini söylediler.İran’ın recm cezasına mahkûm ettiği Sakine Muhammedi Aştiyani’nin avukatlığını yaparken rejimin baskıları yüzünden ülkesinden kaçmak zorunda kalan Muhammed Mustafa, bir buçuk aylık ayrılığın ardından önceki gün ailesiyle buluştu.Mustafa, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Türkiye üzerinden Norveç’e kaçmıştı. Bu sırada İran yönetimi, karısı Feriştah Halimi ile yakınlarını tutuklamıştı. 14 gün boyunca cezaevinde tutulduktan sonra serbast bırakılan Halimi, 7 yaşındaki kızı Parmida’yı da yanına alarak önceki gün Norveç’e gitti. Yetkilileri şüphelendirmemek için İran’dan İstanbul’a gidiş-dönüş bileti alan Halimi, ülkeyi terk edeceğini en yakınları dışında kimseye söylemedi. Telefonları dinlendiği için kocasıyla yeni bir kontörlü hat üzerinden konuşan Halimi ve kızı sabaha karşı havaalanına gitti.Her kontrolde yürekleri ağızlarına gelen anne-kız, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağı havalanana kadar diken üstünde bekledi. Bu sırada kocası Mustafa da Oslo’da heyecan içinde haber bekliyordu. Uçak havalandıktan sonra yakınları Mustafa’yı arayarak, “Artık korkmana gerek yok, yola çıktılar” dedi. Ailenin Oslo’daki Gardermoen Havaalanı’nda kucaklaşması çevredekileri gözyaşlarına boğdu.Oslo’ya gittikten sonra İngiliz Times gazetesine konuşan Feriştah Halimi, “Kocamın yanında olduğum için mutluyum. Ama ailemi, ülkemi geride bıraktığım için üzgünüm” dedi. Halimi, İran’da gözaltı sırasında yaşadıklarını da anlatırken, gözleri bağlı olarak sorguya alındığını ve kocasının yerini söylemezse kızını bir daha görememekle tehdit edildiğini söyledi.