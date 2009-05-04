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Kültür-Sanat

Sakıncalı Piyade Köln'de

Uğur Mumcu'nun kalema aldığı "Sakıncalı Piyade" oyununun Avrupa galası Köln'de yapıldı. Oyun Rutkay Aziz tarafından tiyatroya uyarlandı.

04 Mayıs 2009 03:00

Uğur Mumcu'nun kalema aldığı "Sakıncalı Piyade" oyununun Avrupa galası Köln'de yapıldı. Oyun Rutkay Aziz tarafından tiyatroya uyarlandı.

Köln- Uğur Mumcu'nun yazdığı ve Rutkay Aziz'in tiyatroya uyarladığı "Sakıncalı Piyade" adlı oyunun Avrupa galası, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Köln'deki Gloria adlı tiyatro salonunda yapılan galaya, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Başkanı Dursun Atılgan ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileriyle sanat severler katıldı.

Oyunu Köln'de organize eden Emre Uzun, Mehmet Ulay ve arkadaşlarının sahnelediği oyun sonunda sahneye çıkarak, oyunculara kırmızı karanfiller hediye etti.

Uzun, Almanya'ya anlamlı bir oyun getirmekten mutlu olduklarını belirterek, "Bundan böyle Almanya'da yaşayan Türkler için güzel oyunlar getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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