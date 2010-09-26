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Yaşam

''SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR'' FİLMİNİN GALASI YAPILDI SEFERİHİSAR (A.A)

26 Eylül 2010 02:00

-''SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR'' FİLMİNİN GALASI YAPILDI SEFERİHİSAR (A.A) - 25.09.2010 - Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yönettiği ''Sakin Şehir Seferihisar'' belgesel filminin galası yapıldı. Sığacık Kaleiçinde düzenlenen geceye Seferihisar Kaymakamı Şakir Erden, Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve İstanbul'dan gelen gazeteci-yazarlar ve vatandaşlar katıldı. Filmin gösteriminden önce konuşma yapan Tunç Soyer, Güney Kore'de yapılan Cittaslow-Sakin Şehir Genel Kurulu'nda diğer cittaslow kentlerin filmlerinin olduğunu gördüklerini, Türkiye'ye dönünce Seferihisarlı Çağan Irmak'ı arayarak ''Böyle bir film yapabilir misin?'' diye sorduğunu, Irmak'ın da hemen kabul ederek filmi ücret almadan gerçekleştirdiğini anlattı. Çağan Irmak da, çok heyecanlı olduğunu, doğup büyüdüğü ilçeyle ilgili böyle bir film hazırlamaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, ''Bu, bizim hayatımızın hikayesi. Hep beraber izleyerek eğlenelim'' dedi.

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