"Sakin Şehir" Erzurum'un Uzundere ilçesi HES tehlikesi ile karşı karşıya

İtalya’da geçen Mart ayında yapılan Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu toplantısında Türkiye’nin 11’inci ‘Sakin Şehri’ seçilen Erzurum’un Uzundere ilçesi’nde yaşanan sevinç ‘HES yapılacak’ haberi ile yerini endişeye bıraktı.

DHA'da yer alan habere göre, Uzundere’den geçen Tortum Şelalesi’nden döküldükten sonra Çoruh nehrine karışan Tortum Çayı üzerine HES yapılma kararını eleştiren Uzundere Belediye Başkanı AKP’li Halis Özsoy, “Dünya sakin kentler birliği tarafından ‘sakin kent’ ilan edilen Uzundere’nin sakin kentliği kalmaz“ dedi.

Erzurum- Artvin karayolunun 84’üncü kilometresinde, Tortum Çayı vadisinde deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte kurulu bulunan ve 1987’de ilçe olan Uzundere, yıllardır hayal ettiği sakin şehir unvanını sevinçle karşıladı. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan 3 bin nüfuslu ilçe merkezinin 18 mahalle ile birlikte kış nüfusu 8 bin 500’ü buluyor. Karadeniz ikliminin hüküm sürmesi nedeniyle Erzurum’un sebze ve meyve ambarı olarak nitelendirilen Uzundere, turizmde de öncülük ediyor. Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Öşvank Manastırı, Yedi Göller’i bünyesinde bulunduran Doğu’nun incisi Uzundere bölgenin en güzel ilçelerden biri. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin 11’inci ‘Sakin Şehri’ seçilen Uzundere’nin bu sakinliğini, ilçenin içinden geçen Tortum Nehri’ne yapılması planlanan HES’in bozacağından endişe ediliyor.

Uzundere’nin gerçekten bir cennet ve huzurun adı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Halis Özsoy, sürdürülebilir enerjiye taraf olduklarını ancak buraya yapılması düşünülen HES’e karşı olduklarını söyledi. Tortum Nehri’ne HES yapılmasının bir süre önce alınan ‘Sakin Kent’ unvanının yok olmasına neden olacağını belirten Başkan Özsoy şöyle konuştu: “Uzundere içerisinden nehir akan bir yerleşim alanı. HES 12 kilometre boyunca bu nehrin hem yatağını değiştirecek hem de suyun önemli bir kısmını alarak elektrik üretiminde kullanacak. Biz bununla ilgili tüm zeminlerde mücadelemizi sürdürdük. Hatta bu proje ile ilgili ÇED, ‘Gerekli değildir’ kararı verdi. Türk yargısı böyle bir kararın olmayacağını ispat etti ve Danıştay da bunu onayladı. Fakat şimdi çevresel etki değerlendirme süreci yeniden başladı. Biz buraya HES yapıldığı zaman turizm merkezi olan, Bakanlar Kurulu Kararı ile turizmi merkezi hiçe sayıldığı, kırsal turizmin önemli bir destinasyon olan Uzundere ilçesinin yok edileceğini ve tüm gelirini turizminden sağlayan insanların çok ciddi zararlar içerisine düşeceğini görüyoruz. Halk olarak bu nehir üzerinde HES yapılmasına şiddetle karşıyız.“