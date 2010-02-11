T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sakin rock grubu Ghetto’da

Rock müziğin sevilen gruplarından Sakin, 24 Şubat Çarşamba gecesi Ghetto'da saat 22.30’da dinleyicileriyle buluşacak.

11 Şubat 2010 02:00

T24 - Rock müziğin sevilen gruplarından Sakin, Ghetto konserlerinin üçüncüsünde, 24 Şubat Çarşamba gecesi, saat 22.30’da dinleyicileriyle buluşacak.

2008’de yayınlanan ilk albümü “Hayat”ın uyandırdığı ilgi ve her konser genişleyen dinleyici kitlesiyle rüştünü ispat eden Sakin, Rock dünyasının kalıcı neferlerinden biri olacağını kanıtlayarak emin adımlarla ilerliyor.

Farklı şehirlerde doğup bir gün Sakin isimli bu grupta buluşmak için dünyaya gelmiş hissi veren dört üyeden oluşan grubun şarkılarında gitarların sürüklediği iğneleyici melodiler, kırılgan vokaller ve vurucu sözler dikkat çekiyor.





Kurulduğu 2000’li yıllardan bu yana Beyoğlu sahnelerinin sıcak ismi olarak müzik hayatını sürdüren Sakin, bu süre içerisinde kendisine sadık dinleyici kitlesi edindi. Sakin konserlerinde albümleri Hayat’ın yanı sıra albümde yer almayan şarkılarını da dinleyicilerine sunuyor. Sakin’in henüz kaydedilmemiş albüm şarkıları bile ezbere söyleniyor!

Sakin'in Şubat ayındaki diğer konserleri ise şöyle:

18 Şubat Perşembe, Ankara / If Performance Hall
28 Şubat Pazar, Çanakkale / Hayal Kahvesi

Ghetto:
Kamer Hatun Caddesi, 10
Beyoğlu 34440
İstanbul

Telefon: 0 212 251 75 01
e mektup:  info@ghettoist.net

Merve Gökberk (MİHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24