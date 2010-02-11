Sakin rock grubu Ghetto’da

T24 - Rock müziğin sevilen gruplarından Sakin, Ghetto konserlerinin üçüncüsünde, 24 Şubat Çarşamba gecesi, saat 22.30’da dinleyicileriyle buluşacak.

2008’de yayınlanan ilk albümü “Hayat”ın uyandırdığı ilgi ve her konser genişleyen dinleyici kitlesiyle rüştünü ispat eden Sakin, Rock dünyasının kalıcı neferlerinden biri olacağını kanıtlayarak emin adımlarla ilerliyor.

Farklı şehirlerde doğup bir gün Sakin isimli bu grupta buluşmak için dünyaya gelmiş hissi veren dört üyeden oluşan grubun şarkılarında gitarların sürüklediği iğneleyici melodiler, kırılgan vokaller ve vurucu sözler dikkat çekiyor.









Kurulduğu 2000’li yıllardan bu yana Beyoğlu sahnelerinin sıcak ismi olarak müzik hayatını sürdüren Sakin, bu süre içerisinde kendisine sadık dinleyici kitlesi edindi. Sakin konserlerinde albümleri Hayat’ın yanı sıra albümde yer almayan şarkılarını da dinleyicilerine sunuyor. Sakin’in henüz kaydedilmemiş albüm şarkıları bile ezbere söyleniyor!

Sakin'in Şubat ayındaki diğer konserleri ise şöyle:

18 Şubat Perşembe, Ankara / If Performance Hall

28 Şubat Pazar, Çanakkale / Hayal Kahvesi

Ghetto:

Kamer Hatun Caddesi, 10

Beyoğlu 34440

İstanbul

Telefon: 0 212 251 75 01

e mektup: info@ghettoist.net



Merve Gökberk (MİHA)