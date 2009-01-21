Sakin olan bunamıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kolay sinirlenmeyen ve sosyalleşebilen insanların yaşlılık döneminde bunama riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.



İngiliz Neurology dergisinde yayımlanan ve 500 kişi üzerinde yürütülen araştırmada, sakin ve kendi halinden memnun insanların kolay sinirlenen ve “negatif” insanlara göre bunama ihtimalinin yüzde 50 daha az olduğu görüldü. Öte yandan, aynı araştırmada, kolay sinirlenmeyen insanlar arasında da daha sosyal olanların bunama riskinin yüzde 50 daha düşük olduğu belirlendi.

