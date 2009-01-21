T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sakin olan bunamıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kolay sinirlenmeyen ve sosyalleşebilen insanların yaşlılık döneminde bunama riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

21 Ocak 2009 02:00

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kolay sinirlenmeyen ve sosyalleşebilen insanların yaşlılık döneminde bunama riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

İngiliz Neurology dergisinde yayımlanan ve 500 kişi üzerinde yürütülen araştırmada, sakin ve kendi halinden memnun insanların kolay sinirlenen ve “negatif” insanlara göre bunama ihtimalinin yüzde 50 daha az olduğu görüldü. Öte yandan, aynı araştırmada, kolay sinirlenmeyen insanlar arasında da daha sosyal olanların bunama riskinin yüzde 50 daha düşük olduğu belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24