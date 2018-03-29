'Sakin Ada' Gökçeada'ya taş ocağı başvurusu

Altın madeni tehdidini atlatan Gökçeada şimdi de taşocağı tehlikesi altında. ‘Sakin Ada’ unvanına sahip Gökçeada’nın doğal sit alanı olan turistik Kaleköy mevkisinde ‘kumtaşı ocağı’ açılmasıyla ilgili ÇED başvurusu ilanı verildi. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, “Taşocağı açılmak istenen yer doğal sit alanı ve turizm merkezi. İzin verilmemeli. Aksi halde yargıya gideriz” dedi.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre Gökçeada Kaleköy mevkisinde ‘kumtaşı ocağı’ açılmasıyla ilgili ÇED başvurusu ilanı verildi. Taşocağı 47.37 hektar (473 bin 700 metrekare) alanın 7.4 hektarlık (74 bin 657 metrekare) kısmında gerçekleşecek. Yapılması düşünülen alanın konumu ise birçok sakınca içeriyor. Doğal sit alanı olan arazi yoğun tarım yapılan büyük ovanın hemen yanında bulunuyor. Yeni Bademli’deki köylülerin tarlaları ve ürünleri toza bulanırken adanın turizm merkezi olan Kaleköy'ün de olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.

Savunma: Sadece toz olur

TEMÇED Mühendislik firmasınca yapılan 1 Mart 2018 tarihli başvuruda sahada yıllık 40.000 ton/yıl üretim planlandı. Ocağın yılda 8 ay, ayda 25 gün, günde 8 saat çalışma koşullarında işletileceği, proje alanında kırma eleme tesisi kurulmayacağı belirtildi.

ÇED başvuru raporunda şöyle dendi:

“Faaliyet alanı kapsamında tarım alanı bulunmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındıktan sonra faaliyete başlanılacaktır. Faaliyet alanı kapsamında mera alanı bulunmaktadır. İşletme faaliyetlerinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler malzemenin çıkartılması, kamyonlara yüklenmesi, nakliyesi kapsamaktadır. Hava kirliliği olarak sadece toz oluşumu beklenmektedir."

Siluete taş ocağı girecek

Maden ocağı açılmak istenen lokasyon adanın turizm merkezi olarak bilinen Kaleköy’e çok yakın mesafede. Kaleköy, eski ismiyle Kastro; antik dönemden kalma bir yerleşim yeri. Bir tepe üzerine kurulu olan köy, kentsel sit alanı içinde kalıyor. Mimari projeler önce anıtlar kurulunun onayından geçiyor ve sadece taştan binalar yapılabiliyor.

Başkan: İstemiyoruz

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin konuyla ilgili şunları söyledi:

‘‘Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne durumu ilettik. Açılmak istenen taşocağının lokasyonu doğru değil. Doğal sit alanı orası. Herhangi bir maden süreci söz konusu olur ve genel müdürlük izin verirse yargı yoluna gideriz. Adamızda evlerin tarihi ve doğal taşlarla yapılmasından yanayım. Lakin ocak doğru lokasyonda açılmalı. Kaleköy adamızın turizm merkezi. Üstelik alan doğal sit alanı. Havaalanına çok yakın. Gelen misafirleri ilk ocak karşılamış olacak. Ses, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olur, buna asla izin vermeyiz.

"Gökçeada'nın yüzyıllardan bu yana devam eden tarihi sürecinde, tarihi ve kültürel dokusunu, mimarisini bugünlere taşıyabilmek adına aslında 'kumtaşı' diye tabir edilen, Gökçeada halkının da tabiriyle adanın doğal taşı dediğimiz bu taşın kullanılması ve tarihi kültürel ve mimari dokunun yarınlara taşınması bizim için de önemli. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, şu an da halihazırda ruhsat için müracaat edilen lokasyon ile alakalı. Bizim ciddi bir turizm merkezimiz olarak kabul edilen Kaleköy'e çok yakın bir yerde olması münasebetiyle burada yapılacak bu madencilik çalışmasının bölgedeki turizmi olumsuz yönünde etkileyeceği konusunda düşünceler var."

Belediye Başkanı Çetin, yerel yönetim olarak bu konunun yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.