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Kültür-Sanat

Şakıma Bayramı: Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi'nin konseri bu akşam Kadıköy'de

Taşra Kabare'deki konser 20:30'da başlayacak...

21 Haziran 2017 19:11

T24

Türkiye'de caz müziğinin önde gelen isimlerinden Sibel Köse'nin caz atölyesinde eğitim gören vokalistler bu akşam Kadıköy'de konser verecek. 

Kadıköy Neşet Ömer Sokak No: 7'deki Taşra Kabare'de verilecek konser saat 20:30'da başlayacak.

Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi'nden programa ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Sonbahardan bu yana her pazar caza ilgi duyan katılımcıların kendilerini ifade ettikleri, becerilerini geliştirdikleri ve deneyimlerini paylaştıkları caz vokal atölyemizde buluştuk. Caz standartları repertuvarı ağırlıklı olmak üzere farklı şarkıların yorumlanması ve doğaçlamalar üzerine çalıştık. Sıra geldi sene sonu konserimize. Her yıl olduğu gibi yaz mevsiminin bu ilk günlerinde sizlerle buluşmak ve çalışmalarımızın meyvelerini paylaşmak istiyoruz. Şakıma Bayramı’mız kutlu olsun.


Sibel KöseEğitmenler:
Eylül Biçer
Evrim Özşuca
Salih Kanburoğlu
Sibel Köse

Assist:
Özge Saydam

Fluffy Quick & His Orchestra:
Eylül Biçer: Gitar
Siney Yılmaz: Saksofon
Volkan Topakoğlu: Bas
Mert Can Bilgin / Ekin Cengizkan: Davul

Görsel Tasarım:
Amy Kelliher (Fikir)
Bahar Malkoç (Minyon Araştırma)
Zeynep Ömür Yılmaz (Tasarım)

Repertuvar Danışmanı:
Nilgün Gençer Arıkan

Vokaller:
Ayça Aldatmaz
Bahar Malkoç
Bengi Özboyacı
Cenk Soyak
Deren Erelçin
Dilan Özgen
Erdem Özkan
Esra Can
Güldehan Aysan
Hande Çayır
Helin Önay
İpek Yeniçerioğlu
Kübra Altın
Lizet Levi
Mustafa Uğurtan
Nilgün Gençer Arıkan
Özge Akbayır Tunç
Özge Saydam
Pelin Güneş
Pınar Ayan Arabacıoğlu
Salih Kanburoğlu
Sayra Kurtkan
Semra Tos
Serap Yokuş Özdemir
Sıla Ünlü
Ülgen Yalaz Erkan
Yasemin Szawlowski
Yasemin Şebnem Ensari
Zeynep Ömür Yılmaz
Zeynep Talayer

Sibel Köse'den teşekkür

Her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz sevgili Cenk Soyak’a, o olmasaydı atölyenin olamayacağı canımız Simlâ Ongan’a, yıl içinde farklı çalışmalarda bizlerle birlikte olan sevgili Apostolos SiderisBerke ÖzgümüşCeyda KöybaşıoğluEkin BilginJanusz Szprot, George Mel, Murat Arkan, Uraz Kıvaner, Volkan Polat’a, bu seneye kadar fikirleriyle ve görselleriyle her zaman bize destek olan sevgili Elif Seven’e, birbirinden güzel fotoğraflarıyla yanımızda olan sevgili Murat Dürüm’e, yıl boyunca çalışmalarda beraber olduğumuz ancak zaman içinde ayrılan ya da konser tarihini uyduramadığımız tüm arkadaşlarımıza, sevgili orkestra müzisyenlerimize, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de bu özel gecemizde varlığıyla bize destek verecek olan tüm seven ve izleyicilerimize ve son olarak bu geceye ev sahipliği yapmak üzere Kadıköy’e kazandırdıkları değerli mekânları Taşra Kabare’yi bize açan sevgili Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk’e çok teşekkür ediyoruz.
Biletler tasrakabare.com adresinden temin edilebilir."

 

 

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