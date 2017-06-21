Şakıma Bayramı: Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi'nin konseri bu akşam Kadıköy'de

Türkiye'de caz müziğinin önde gelen isimlerinden Sibel Köse'nin caz atölyesinde eğitim gören vokalistler bu akşam Kadıköy'de konser verecek.
Kadıköy Neşet Ömer Sokak No: 7'deki Taşra Kabare'de verilecek konser saat 20:30'da başlayacak.
Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi'nden programa ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:
"Sonbahardan bu yana her pazar caza ilgi duyan katılımcıların kendilerini ifade ettikleri, becerilerini geliştirdikleri ve deneyimlerini paylaştıkları caz vokal atölyemizde buluştuk. Caz standartları repertuvarı ağırlıklı olmak üzere farklı şarkıların yorumlanması ve doğaçlamalar üzerine çalıştık. Sıra geldi sene sonu konserimize. Her yıl olduğu gibi yaz mevsiminin bu ilk günlerinde sizlerle buluşmak ve çalışmalarımızın meyvelerini paylaşmak istiyoruz. Şakıma Bayramı’mız kutlu olsun.
Eğitmenler:
Eylül Biçer
Evrim Özşuca
Salih Kanburoğlu
Sibel Köse
Assist:
Özge Saydam
Fluffy Quick & His Orchestra:
Eylül Biçer: Gitar
Siney Yılmaz: Saksofon
Volkan Topakoğlu: Bas
Mert Can Bilgin / Ekin Cengizkan: Davul
Görsel Tasarım:
Amy Kelliher (Fikir)
Bahar Malkoç (Minyon Araştırma)
Zeynep Ömür Yılmaz (Tasarım)
Repertuvar Danışmanı:
Nilgün Gençer Arıkan
Vokaller:
Ayça Aldatmaz
Bahar Malkoç
Bengi Özboyacı
Cenk Soyak
Deren Erelçin
Dilan Özgen
Erdem Özkan
Esra Can
Güldehan Aysan
Hande Çayır
Helin Önay
İpek Yeniçerioğlu
Kübra Altın
Lizet Levi
Mustafa Uğurtan
Nilgün Gençer Arıkan
Özge Akbayır Tunç
Özge Saydam
Pelin Güneş
Pınar Ayan Arabacıoğlu
Salih Kanburoğlu
Sayra Kurtkan
Semra Tos
Serap Yokuş Özdemir
Sıla Ünlü
Ülgen Yalaz Erkan
Yasemin Szawlowski
Yasemin Şebnem Ensari
Zeynep Ömür Yılmaz
Zeynep Talayer
Sibel Köse'den teşekkür
Her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz sevgili Cenk Soyak’a, o olmasaydı atölyenin olamayacağı canımız Simlâ Ongan’a, yıl içinde farklı çalışmalarda bizlerle birlikte olan sevgili Apostolos Sideris, Berke Özgümüş, Ceyda Köybaşıoğlu, Ekin Bilgin, Janusz Szprot, George Mel, Murat Arkan, Uraz Kıvaner, Volkan Polat’a, bu seneye kadar fikirleriyle ve görselleriyle her zaman bize destek olan sevgili Elif Seven’e, birbirinden güzel fotoğraflarıyla yanımızda olan sevgili Murat Dürüm’e, yıl boyunca çalışmalarda beraber olduğumuz ancak zaman içinde ayrılan ya da konser tarihini uyduramadığımız tüm arkadaşlarımıza, sevgili orkestra müzisyenlerimize, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de bu özel gecemizde varlığıyla bize destek verecek olan tüm seven ve izleyicilerimize ve son olarak bu geceye ev sahipliği yapmak üzere Kadıköy’e kazandırdıkları değerli mekânları Taşra Kabare’yi bize açan sevgili Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk’e çok teşekkür ediyoruz.
Biletler tasrakabare.com adresinden temin edilebilir."