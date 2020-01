Şakıma Bayramı: Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi'nin konseri bu akşam Kadıköy'de

Türkiye'de caz müziğinin önde gelen isimlerinden Sibel Köse'nin caz atölyesinde eğitim gören vokalistler bu akşam Kadıköy'de konser verecek.

Kadıköy Neşet Ömer Sokak No: 7'deki Taşra Kabare'de verilecek konser saat 20:30'da başlayacak.

Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi'nden programa ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Sonbahardan bu yana her pazar caza ilgi duyan katılımcıların kendilerini ifade ettikleri, becerilerini geliştirdikleri ve deneyimlerini paylaştıkları caz vokal atölyemizde buluştuk. Caz standartları repertuvarı ağırlıklı olmak üzere farklı şarkıların yorumlanması ve doğaçlamalar üzerine çalıştık. Sıra geldi sene sonu konserimize. Her yıl olduğu gibi yaz mevsiminin bu ilk günlerinde sizlerle buluşmak ve çalışmalarımızın meyvelerini paylaşmak istiyoruz. Şakıma Bayramı’mız kutlu olsun.



Eğitmenler:

Eylül Biçer

Evrim Özşuca

Salih Kanburoğlu

Sibel Köse



Assist:

Özge Saydam



Fluffy Quick & His Orchestra:

Eylül Biçer: Gitar

Siney Yılmaz: Saksofon

Volkan Topakoğlu: Bas

Mert Can Bilgin / Ekin Cengizkan: Davul



Görsel Tasarım:

Amy Kelliher (Fikir)

Bahar Malkoç (Minyon Araştırma)

Zeynep Ömür Yılmaz (Tasarım)



Repertuvar Danışmanı:

Nilgün Gençer Arıkan



Vokaller:

Ayça Aldatmaz

Bahar Malkoç

Bengi Özboyacı

Cenk Soyak

Deren Erelçin

Dilan Özgen

Erdem Özkan

Esra Can

Güldehan Aysan

Hande Çayır

Helin Önay

İpek Yeniçerioğlu

Kübra Altın

Lizet Levi

Mustafa Uğurtan

Nilgün Gençer Arıkan

Özge Akbayır Tunç

Özge Saydam

Pelin Güneş

Pınar Ayan Arabacıoğlu

Salih Kanburoğlu

Sayra Kurtkan

Semra Tos

Serap Yokuş Özdemir

Sıla Ünlü

Ülgen Yalaz Erkan

Yasemin Szawlowski

Yasemin Şebnem Ensari

Zeynep Ömür Yılmaz

Zeynep Talayer

Sibel Köse'den teşekkür



Her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz sevgili Cenk Soyak’a, o olmasaydı atölyenin olamayacağı canımız Simlâ Ongan’a, yıl içinde farklı çalışmalarda bizlerle birlikte olan sevgili Apostolos Sideris, Berke Özgümüş, Ceyda Köybaşıoğlu, Ekin Bilgin, Janusz Szprot, George Mel, Murat Arkan, Uraz Kıvaner, Volkan Polat’a, bu seneye kadar fikirleriyle ve görselleriyle her zaman bize destek olan sevgili Elif Seven’e, birbirinden güzel fotoğraflarıyla yanımızda olan sevgili Murat Dürüm’e, yıl boyunca çalışmalarda beraber olduğumuz ancak zaman içinde ayrılan ya da konser tarihini uyduramadığımız tüm arkadaşlarımıza, sevgili orkestra müzisyenlerimize, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de bu özel gecemizde varlığıyla bize destek verecek olan tüm seven ve izleyicilerimize ve son olarak bu geceye ev sahipliği yapmak üzere Kadıköy’e kazandırdıkları değerli mekânları Taşra Kabare’yi bize açan sevgili Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk’e çok teşekkür ediyoruz.

Biletler tasrakabare.com adresinden temin edilebilir."