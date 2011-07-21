-SAKIK'TAN ARACILIK TEKLİFİ MUŞ (A.A) - 21.07.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır'da iki asker ve bir sağlık görevlisinin kaçırılmasına ilişkin, ''Eğer bize görevi verilirse o iki askerin ve sağlık memurunun bir an önce ailelerine kavuşması için elimizden geleni yaparız'' dedi. Sakık, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokratik özerklik talebinin yeni olmadığını, bunu 2005 yılında tartışmaya başladıklarını ve o zaman düşüncelerini kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Demokratik özerklik projesinin sadece Kürtlerin yaşadığı coğrafyayı ilgilendiren bir proje olmadığını savunan Sakık, ''Biz kaderimizi Türkiye halkıyla bütünleştirerek, birlikte yaşamak istiyoruz. Biz ortak cumhuriyetten, anayasadan, hukuktan, bahsediyoruz'' dedi. Diyarbakır'da 2 asker ve bir sağlık görevlisinin kaçırılmasına da değinen Sakık, şöyle konuştu: ''İntikamın körelttiği yürekler daha çok kan, daha çok gözyaşına sebep olur. Biz bu konuda her insanın yaşamıyla ilgili üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışırız. Eğer bize görev verilirse o iki askeri ve sağlık memurunun biran önce ailelerine kavuşması için elimizden ne gelirse bunu derhal yaparız. Bizim gücümüz neye yeterse buna katkı sunmaya hazırız.''