Sakık'la valini protokol tartışması

DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in Muş’a gelişi nedeniyle havalimanında düzenlenen karşılama protokolüne alınmayınca, Vali Erdoğan Bektaş’la tartıştı. Bağırarak konuşan Sakık, “Burada silahların gölgesinde yaşamak istiyorsanız hodri meydan, öldürebilirsiniz bizi. Böyle bir saygısızlık olmaz ki” dedi. Sakık, TBMM Başkanı Şahin'i, protokolden ayrı öne geçerek karşıladı.



THY’nin ‘Ankara’ uçağı ile saat 14.20’de Muş’a gelen TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’i karşılamak için Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burhanettin Aktı, Belediye Başkanı AK Partili Necmettin Dede, İl Emniyet Müdürü Süleyman İlhan Acaröz, İl Jandarma Komutanı Albay Bektaş Arslan’dan oluşan protokolun bulunduğu tarafa gitmek isteyen DTP Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Sırrı Sakık’a görevliler müdahale etti.



Tören kıtasının önüne serilen kırmızı halı üzerinde bu olaya sinirlenen Sırrı Sakık, Vali Erdoğan Bektaş bağırarak “Buyurun söyleyin bakalım. Siz protokolu bizden daha iyi biliyorsunuz. Burada silahların gölgesinde yaşamak istiyorsanız hodri meydan, öldürebilirsiniz bizi. Böyle bir saygısızlık olmaz ki” dedi.



Vali Erdoğan Bektaş’ın “Bir şey söyleyebilir miyim?” demesine Sırrı Sakık, “Buyurun söylebilirsiniz” diye karşılık verdi. Bektaş’ın tekrar “İzin veriyor musunuz?” demesi üzerine Sakık, “Buyurun” dedi. Vali Bektaş kendisiyle birlikte protokolda bulunması gerekenleri sayınca bir eli cebinde ve hiddetli olduğu gözlenen Sırrı Sakık, “Lütfen, böyle bir kural yok. Siz böyle bir şey diyemezsiniz. Ben Meclis üyesiyim ve Meclis başkanını orada karşılayacağım. Ayıptır” dedi.



Vali Bektaş, uçağın aprona yanaşması üzerine protokoldaki yerine giderken, korumalar Sakık’a elleriyle yol göstermeye çalıştı. Uçak arpona gelince Milletvekili Sırrı Sakık, protokolden ayrı bir şekilde en ön sırada yer alarak TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’i karşıladı ve olayı anlattı.



TBMM Başkanı Şahin, protokolu selamladıktan sonra havalimanı dışına çıkan Sırrı Sakık, “Burada bir hukuksuzluk yaşanmakta. Protokol sorunu var” demekle yetindi.