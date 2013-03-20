T24 LogoT24 Logo
Politika

Sakık'a cevap Oktay Vural'dan geldi: Sefil

Sırrı Sakık'ın Bahçeli hakkındaki sözlerine cevap Oktay Vural'dan geldi. Vural Sakık için 'Anadolu'nun sahibi olduğunu sanan sefil' dedi

20 Mart 2013 20:07

BDP milletvekili Sırrı Sakık'ın 'vestiyer' mesajına yanıt MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'dan geldi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri Meclis'te düzenlediği basın toplantısında,. "Sırrı Sakık, Anadolu'nun sahibi olduğunu sanan sefil" dedi. Yeniçeri, "Ama o şehit Mehmetçiklerin hesabının burunlarından fitil fitil döküleceğini bilmeliler" diye konuştu.

BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık’ın twitter hesabından MHP lideri  Bahçeli için söylediği ‘Bahçeli bundan sonra assa assa Öcalan’ın paltosunu vestiyere asar’ sözüne bir tepki de MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'dan geldi. Vural  “PKK, BDP, başbakan hepsi bir olmuş, bize yükleniyorlar. Biz neyi, kimin neresine asacağımızı çok iyi biliriz” dedi.

Vural, AKP Genel Merkezi ile Adalet Bakanlığına düzenlenen saldırılarla ilgili olarak şunları söyledi: '

"Geçmiş olsun. MHP olarak her türlü terör saldırısını kınıyoruz. Bu terör saldırısını bir siyasi amaç için kullanma heyecanına kapılmış olanları da milletimiz ibretle izliyor. Mağduriyet edebiyatına dönüştürme heveslileri var. Terör örgütüyle bu kadar ilişki içerisindeler ise bunu kimin yaptığını onlara sorabilirler belki. Terör örgütleri arasında alışverişler vardır. Taşeron olarak bir birlerini kullanıyorlar. Kandil'e sorsunlar acaba kim olabilir diye."

"AKP, BDP, PKK'nın hedefinde MHP vardır. Siyam ikizleri MHP'ye saldırmaya devam ediyor. Erdoğan, Öcalan, Sakık el ele tutuşmuşlar bereber MHP'ye saldırıyorlar. Millet, kendisini yönetme idaresini bize verdiği zaman neyi kimin neresine asacağımızı çok iyi biliriz."

ETİKETLER

oktay vuralsırrı sakık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24