Sakık'a cevap Oktay Vural'dan geldi: Sefil

BDP milletvekili Sırrı Sakık'ın 'vestiyer' mesajına yanıt MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'dan geldi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri Meclis'te düzenlediği basın toplantısında,. "Sırrı Sakık, Anadolu'nun sahibi olduğunu sanan sefil" dedi. Yeniçeri, "Ama o şehit Mehmetçiklerin hesabının burunlarından fitil fitil döküleceğini bilmeliler" diye konuştu.

BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık’ın twitter hesabından MHP lideri Bahçeli için söylediği ‘Bahçeli bundan sonra assa assa Öcalan’ın paltosunu vestiyere asar’ sözüne bir tepki de MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'dan geldi. Vural “PKK, BDP, başbakan hepsi bir olmuş, bize yükleniyorlar. Biz neyi, kimin neresine asacağımızı çok iyi biliriz” dedi.

Vural, AKP Genel Merkezi ile Adalet Bakanlığına düzenlenen saldırılarla ilgili olarak şunları söyledi: '

"Geçmiş olsun. MHP olarak her türlü terör saldırısını kınıyoruz. Bu terör saldırısını bir siyasi amaç için kullanma heyecanına kapılmış olanları da milletimiz ibretle izliyor. Mağduriyet edebiyatına dönüştürme heveslileri var. Terör örgütüyle bu kadar ilişki içerisindeler ise bunu kimin yaptığını onlara sorabilirler belki. Terör örgütleri arasında alışverişler vardır. Taşeron olarak bir birlerini kullanıyorlar. Kandil'e sorsunlar acaba kim olabilir diye."

"AKP, BDP, PKK'nın hedefinde MHP vardır. Siyam ikizleri MHP'ye saldırmaya devam ediyor. Erdoğan, Öcalan, Sakık el ele tutuşmuşlar bereber MHP'ye saldırıyorlar. Millet, kendisini yönetme idaresini bize verdiği zaman neyi kimin neresine asacağımızı çok iyi biliriz."