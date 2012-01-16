Sakık: Kurşun yoksa istifa ederim

T24

'VİP salonu görüntüleri yayınlansın'

'Bakan'ın sözleri kurşundan ağır'

'Mazoşist miyiz'



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Adana havaalanında, oturduğu yerdeki kamera kayıtlarının açıklanmasını isteyerek, “Eğer önüme mermi konulmamışsa milletvekilliğinden istifa eder ve 74 milyon insandan özür dilerim” dedi.BDP’li Sakık boş teslim ettiğini söylediği silahının Adana Havaalanında bir kurşun ile birlikte kendisine teslim edildiği iddiasıyla ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Yaşanan olayı önce ilgili kurumlarla paylaştığını, ancak bir ay zaman geçmesine karşın bir gelişme olmayınca açıkladığını anlatan Sakık, “Orada kamera kayıtlarını incelerseniz olayın nasıl geliştiğini görürsünüz. Tutanakları incelerseniz görürsünüz. Ama medya daha müfettişler gitmeden İçişleri Bakanlığının sunduğu resimlerden yola çıkarak yavuz-hırsız misali mağduru bu kez de yalancılıkla itham ediyor. Bunu hak etmiyoruz” dedi. İddiasının araştırılıp sonuçlandırılmasını talep eden Sakık, “Kamera kayıtları bütün olarak incelenirse benim söylediklerim ortaya çıkmazsa bütün kamuoyu huzurunda milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım” dedi.İçişleri Bakanlığının yayınladığı fotoğrafları gösteren BDP’li Sakık bu fotoğrafların anlamı olmadığını, VİP salonunda silah kendisine kurşunla birlikte teslim edilirken görüntülerinin yayınlanması gerektiğini söyledi. Sakık, “Bir devlet, bir kurum bu kadar sahtekar olabilir mi, bu kadar katilleri koruyan anlayışa sahip olabilir mi? VİP salonuna alınıyorum. Salonda otururken poşeti getirip silahı çıkarıp mermiyi yanında bana ikram ettiler. Ama oradaki görüntüler yok. VİP’in sadece oturma odası kapısı görünüyor” dedi.Hakkında yapılan “Sakık’ın yalanları” haberlerine “El vicdan” diye tepki gösteren Sakık geçmişte faili meçhuller işlenmeden mermiler gönderildiğini, 2012 yılında da aynı dil ve aynı üslubun sürdüğünü söyledi. Söz konusu merminin gejo marka bir mermi olduğunu anlatan Sakık, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in BDP ile ilgili sözlerinin, kendisine gelen kurşundan, tehdit mektubundan daha ağır olduğunu, o konuşma üzerine bu olayı açıkladığını anlattı.İçişleri Bakanı Şahin’in üslubuna bakılınca tehdit ve mermilerin, medya haberlerinin nereden geldiğinin açık olduğunu ileri süren Sakık, “Şov yapıyor” yorumlarına da “Neyin şovu. Mazoşist miyiz biz. Yakınlarımıza acı çektirmekten keyif mi alıyoruz” diye tepki gösterdi. Sakık, olayın örgütlü olduğunu, sorumlusunun da İçişleri Bakanı olduğunu ileri sürdü.Sakık bir soru üzerine, görüntülerle ilgili, “Danıştay’da olduğu gibi görüntülerin bir kısmını silerlerse söyleyecek sözüm yok” dedi.