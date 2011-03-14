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SAKIK: FAİLLER BİR AN ÖNCE BULUNMALI İSTANBUL (A.A)

14 Mart 2011 23:54

-SAKIK: FAİLLER BİR AN ÖNCE BULUNMALI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının faillerinin bir an önce bulunması gerektiğini söyledi.  Tatlıses'in tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesinde gazetecilere açıklama yapan Sakık, Tatlıses'in saldırıya uğraması dolayısıyla Türkiye'de büyük bir yas olduğunu, kendisinin de parti eş başkanlarını temsilen, onların ''geçmiş olsun'' dileklerini sanatçının ailesine iletmek üzere buraya geldiğini söyledi.  Sakık, olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, ''Hükümet bir an önce olayın faillerini bulmalı. Bu saate kadar faillerin bulunmamasında ciddi bir soru işareti var. Bir an önce faillerin bulunmalarını istiyoruz. Allah onu sevenlerine bağışlasın. İstanbul huzurun ve güvenliğin kenti olması gerekirken burada hiç kimsenin can güvenliği yok'' şeklinde konuştu. Tatlıses'in durumunu öğrenmek amacıyla hastaneye gelenler arasında Aydemir Akbaş, Demet Akbağ, Fatih Terim, Ümit Besen ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de yer aldı. Sarıgül, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Tatlıses'in bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli bir sanatçı olduğunu ifade ederek, ''Dün akşam ne yazık ki başına talihsiz bir olay geldi. Bütün sevenlerine 'geçmiş olsun' diyorum. Sıhhatiyle de yakinen ilgileniyorum. İnanıyorum ki yarın bu saatlerde kendisinden daha iyi bir haber alacağız. Tekrar ailesine ve sevenlerine 'geçmiş olsun' diyorum'' diye konuştu.

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