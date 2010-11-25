Sakık: Benim varlığım niye Türk varlığına armağan olsun?

T24 - Meclis Genel Kurulu'nda dün gece tansiyon yüksekti. Yurt-Kur kanun tasarısı görüşülürken BDP'li milletvekillerinin sözleri gerginliğe neden oldu. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık öğrencilerin okuduğu andı gündeme taşıdı, "Kürtlerin ayrımcılığa maruz kaldığını" savundu. Sakık "Ben Türk değilim. Benim varlığım niye Türk varlığına armağan olsun?" deyince Genel Kurul karıştı.



TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi'nin 6 maddesi kabul edildi.



Temel kanun olarak görüşülen teklifin 1. bölümü üzerinde söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal, hükümetin, öğretmenlerin direncini kırabilmek için sözleşmeli öğretmen statüsü icat ettiğini savundu.



İktidarın, öğretmenlerin sorunlarını çözmeye niyetli olmadığını iddia eden Koçak, her yıl 24 Kasım'da, yetkililerin süslü kelimelerle öğretmenleri avuttuğunu iddia etti.



Koçak, öğretmenlerin huzurlu olmasının, öğrencilerin iyi yetiştirilmesi anlamına geleceğini söyledi.



MHP Mersin Milletvekili Akif Akkuş, "torba kanun" olarak getirilen teklifin içinde birbirinden ilgisiz düzenlemelerin yer aldığını, bu nedenle maddelerin yeterince irdelenemediğini savundu. Akkuş, bu gibi durumlarda kanunun yürürlüğe girmesinin ardından uygulamalarda sorun yaşandığını kaydetti.



BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman ise bazı yoksul öğrencilerin taleplerini iletmek için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak ile görüşmek istediğini, ancak tüm çabalarına rağmen 4 yıl boyunca Albayrak'ın kendisi ile görüşmediğini söyledi.



Albayrak'ın bu tutumunun AK Parti iktidarının partizanlığından kaynaklandığını iddia eden Yaman, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'tan, Albayrak hakkında gerekli işlemi yapmasını istedi.

Sakık'tan tartışma yaratacak sözler



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da konuşmasında Milli Eğitim Şurası'nda, Andımız ile ilgili alınan karara değindi.



Andımız'ın okunması zorunluluğunun kaldırılması yönünde alınan kararın bazı milletvekillerince eleştirildiğini kaydeden Sakık, "Benim varlığım neden Türk varlığına armağan olsun. Ben Türk değilim ki" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "platonik aşk yaşıyorlar" ifadesini de eleştiren Sakık, "Biz demokrasi birliğini savunuyoruz. Platonik aşk yaşamıyoruz, kurtlarla dans ediyoruz" diye konuştu.