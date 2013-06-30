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Politika

Sakık: Bazı kesimler Gezi olaylarında sandıkta yenişemedikleri iktidarı devirmek istediler

Sakık, Gezi Parkı olaylarına ilişkin, 'Bazı kesimler sandıkta yenişemedikleri iktidar partisini acaba farklı alanlarda nasıl devirebiliriz ne yapabiliriz anlayışı içinde oldular' dedi

30 Haziran 2013 18:47

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Gezi olaylarını değerlendirdi. Masum eylemcileri ayrı tuttuğunu söyleyen Sakık, Gezi olaylarını yanlış bulduğunu ifade etti. Sakık, "Askerlere davetiye çıkardılar. Biz Ak Parti ile çatışırız kavga ederiz ama bunun yolu yöntemi sandıkta hesap görülür" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde, iş adamı Şerif Yalçın'ın oğlu Mert Yalçın'ın sünnet düğününe katılan BDP'li Sırrı Sakık, Star gazetesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ilk kez barışa yakın bir süreci yaşarken değişik kesimlerinde özgürlük ve hak taleplerinin doğal olduğunu ifade eden BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, “Hak talepleri şiddetle baskı ile susturulmamalıdır. Belli kesimler özellikle bu olayları barış sürecine karşı bir duruş olarak sergilediler. Bir tarafta ellerinde bayraklarla, bir taraftan bu bayrakların bir lince dönüştürüldüğü, bir taraftardan da sloganlarla süreci sabote etmek için bir eylemliye dönüştü. Biz bunu yanlış bulduğumuzu kamuoyu ile paylaştık. Bazı kesimler sandıkta yenişemedikleri iktidar partisini acaba farklı alanlarda nasıl devirebiliriz ne yapabiliriz anlayışı içinde oldular. Askerlere davetiye çıkardılar. Biz Ak Parti ile çatışırız kavga ederiz ama bunun yolu yöntemi sandıkta hesap görülür. Gezi olayında çok masumane talepleri olan kesimi bunun dışında tutuyorum. Bir taraftan bayraklarla bayrakların sopalarıyla linç operasyonu gerçekleştirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyerek sokakları tetikleyenlerin ulusalcı milliyetçi kesimlerin aslında niyetlerinin iyi olmadığını bizde biliyoruz.“ diye konuştu.

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