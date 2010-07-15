-SAKIK: BAŞBAKANIN GÖRÜŞMEME LÜKSÜ YOK TBMM (A.A) - 15.07.2010 - TBMM İdare Amiri ve BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör konusunu değerlendirmek amacıyla siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelmesini değerlendirirken, ''Sayın Başbakan, beyaz Türklerle konuşarak sorunu çözemezsiniz'' dedi. Sakık ile BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sırrı Sakık gazetecilerin sorusu üzerine, Başbakan Erdoğan'ın parti liderleriyle yaptığı görüşmeleri şöyle değerlendirdi: ''Orada konuşmalar yapılıyor, hemen karşı tarafta da Meclis finansörlerini ödüllendiriyor. Meclis, gerçekten halkın sorunlarını çözmek üzere oturup konuşmuyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sunduğu Et Balık Kurumu, mayınlı araziler falan... Bunlar, Kürt sorunun ne kadar uzağında olduğunu gösteriyor. Şeklen de olsa baraj kalkabilir mi? O da kalkmayacağını bildiği için böyle bir görüşme yapıldı. Sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için bir tek sözcük bile yok. Sayın Başbakan, beyaz Türklerle konuşarak sorunu çözemezsiniz. Bakın BBP, DSP anketlerde yok. CHP görüşüyor ama Kürt sorunu yok ortada. Asıl bu konuda üreten ve emek sarf eden ve Kürtlerin temsilcisi olduğunu ifade eden BDP ile Sayın Başbakan görüşmüyor. Böyle bir lüksü yok. Görüşmek zorundasınız.''