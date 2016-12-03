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Spor

Sakho, Galatasaray'a önerildi

Sarı-kırmızılılar Sakho'yu devre arası kiralamak için harekete geçti

03 Aralık 2016 19:40

Bu sezon Liverpool’da forma şansı bulamayan ve yedek takıma gönderilen Fransız savunmacı Mamadou Sakho, İngiliz kulübünden ayrılmak istiyor ve menajerlerin önerisiyle Galatasaray’ın gündemine girdi.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in talebi doğrultusunda stoper arayışlarına devam eden Galatasaray’ın gündemine yeni bir isim geldi: Mamadou Sakho.

013-2014 sezonunun başında PSG’den Liverpool’a 19 milyon Euro’ya transfer olan Fransız stoper, geçen sezon doping olayıyla gündeme gelmiş ve bir süre ceza almıştı.

Ancak yaz aylarında UEFA tarafından bu ceza kaldırıldı. Buna karşın Sakho bir türlü Liverpool’da kadroya girmeyi başaramadı.

Yedek takıma giden ve rezerv ligde 4 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, devre arasında takımıyla yolları ayırmak istiyor. İşte bu doğrultuda stoper arayan Galatasaray’a menajerler tarafından önerilen Sakho’nun, kiralık olarak Florya’ya getirilmesi planlanıyor.

Ancak bu transfer girişiminde Galatasaray cephesi yalnız değil.

 

AC Milan da peşinde

 

Galatasaray’ın gündemine gelen 1.87’lik savunmacıyı yine İngiltere’den West Brom ile İtalya’dan Milan’ın da kiralık olarak istediği öğrenildi.

Güçlü fiziği ve solak bir stoper olmasıyla dikkat çeken Sakho, 28 kez Fransa Milli Takımı’nın formasını giydi. Riekerink’in de Mamadou Sakho ismine onay verdiği ve yönetimin önümüzdeki günlerde bu transfer için harekete geçeceği gelen haberler arasında.

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