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Spor

Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında

Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu öğrenildi

03 Aralık 2016 16:55

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 4 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u 3-1 yenerek son dönemdeki kötü gidişatına son veren sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 12 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.

 

Carelo'ün cezası bitti

 

Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor maçında forma giyemeyen Lionel Carole, görev verilmesi durumunda müsabakada ilk 11'deki yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle hafta içi yapılan antrenmanlarda yer almayan Tolga Ciğerci'nin karşılaşmada görev alması zor görünüyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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