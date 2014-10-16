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Dünya
Deutsche Welle

Sakharov Ödülü'nün sahibi belli oluyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nün bu yılki sahibi bugün açıklanıyor.

16 Ekim 2014 12:51


Ödülün finalistleri daha önce belli olmuştu. Ukrayna'da adını Batı yanlısı gösterilerin merkezi Özgürlük Meydanı'ndan alan EuroMaidan hareketi, bunların başında geliyor.

Ödüle aday bir başka isim, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kurucusu olduğu Panzi Hastanesi'nde tecavüz kurbanı kadınları tedavi eden Jinekolog Denis Mukwege.

Azerbaycan'da tutuklu yargılanan insan hakları savunucusu Leyla Yunus da Sakharov düşünce özgürlüğü ödülü finalistlerinden.

50 bin euro değerindeki ödül, 26 Kasım'da Strazburg'da düzenlenecek törenle sahibine takdim edilecek.

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, geçen yıl Sakharov Ödülü'ne layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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