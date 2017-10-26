Sakharov Ödülü Venezuela muhalefetine

Avrupa Parlamentosu'nda liberal partilerin grubu ALDE'nin lideri Guy Verhofstadt ödülü kazanan isimleri Facebook hesabından açıkladı.

Verhofstadt "2017 Sakharov Ödülü'nü kazananlar, Venezuela'da demokratik muhalefet ve siyasi tutuklular" diye yazdı. "Bu ödül demokratik güçlerin demokratik bir Venezuela için verdikleri mücadeleyi destekliyor" diyen Verhofstadt uluslararası toplumun "Venezuela halkının özgürlük mücadelesine katılması gerektiğini" belirtti.

Sovyet bilim insanı Andrey Sakharov'dan adını alan ödül, 1988 yılından beri hoşgörüsüzlük, fanatizm ve baskıya karşı mücadele eden bireylere veriliyor.

Bu yıl finale kalan diğer iki isim, doğal kaynaklarını korumak için madencilik, kerestecilik, hidroelektrik santrallere ve endüstriyel tarımcılığa karşı mücadele eden Kiçe Halkları Konseyi üyesi Guatemalalı Aura Lolita Chavez Ixcaquic ile 2001 yılında Eritre'de tutuklanan İsveç-Eritreli oyun yazarı Dawit Isaak'tı.

Sakharov Ödülü'ne aday gösterilen isimler arasında bu yıl tutuklu Halkların Demokratik Partisi eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyordu. Türkiye'den şimdiye kadar ödülü kazanan tek isim 1995 yılında Leyla Zana olmuştu.

2015 yılında Sakharov Ödülü'nü Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi kazanmıştı. Geçen yıl da ödülün sahibi IŞİD tarafından esir tutulan Ezidi kadınlar Lamiya Ayi Beşar ve Nadia Murad olmuştu.

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AP,AFP/EC,ÖA