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Spor

Sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Beşiktaş'ın stoperi Rhodolfo sezonu kapattı

Beşiktaş stoper mevkiinde oynayan diğer oyuncusu Ersan Gülüm'ü Çin'e satmıştı

08 Şubat 2016 00:11

Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Gaziantepspor maçının 17. dakikasında Chibuike ile girdiği iki mücadelede siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi Luiz Rhodolfo'nun geçirdiği sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Express Gazetesi'nin haberine göre, sağ diz ön çapraz bağları kopan Beşiktaşlı futbolcu Luiz Rholdolfo 6 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın savunmadaki önemli isimlerinden Ersan Gülüm, 7 milyon Euro karşılığında Çin'e transfer olmuştu.

Siyah-Beyazlı ekipte  Rholdolfo'nun sakatlanması ile stoperde oynayaması için elde yeni transferler Delgado ve Marcelo kaldı. Kartal'ın yedek olarak tek kozu Tosic. Delgado ve Marcelo'nun sakatlanması veya cezalı duruma düşmeleri Beşiktaş'ın canını yakacak gibi gözüküyor. Beşiktaş Kulübü de futbolcusu için Twitter’dan geçmiş olsun mesajı paylaştı.

 

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