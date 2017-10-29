Sakatlanan futbolcu sedye üzerinde dakikalarca ambulans bekledi

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'nde amatör küme maçında çıktığı topa vurmak isterken sakatlanan kaleci Doğukan Kaytan, sedye ile alındığı stat dışında acılar içinde 14 dakika ambulans gelmesini bekledi.

Tekirdağ 1\'inci Amatör Ligi\'nde mücadele eden Trakya Balkanspor ile Sağlıkspor takımları Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 25\'nci dakikasında çıktığı topa vurmak isteyen Sağlıkspor\'un kalecisi dengesiz düşerek sağ dizinden sakatlandı. Bu sırada maçta görevli sağlık personeli ilk müdahalesini yaptıktan sonra 112 acil servise haber verilip Doğukan Kaytan, sedye ile önce saha kenarı ardından da stat dışına alındı. Stat dışında sedye üzerinde acılar içinde kıvranan Kaytan, burada ambulansın gelmesini beklerken, arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kaytan, 14 dakika bekledikten sonra gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI