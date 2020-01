Sakatlanan yarış atları, sucuk mu oluyor?

Türkiye Jokey Kulübü'nün kurucularından Onur Yetkin, sakatlık gibi çeşitli nedenlerle koşamayan atlarını, bakmaları için güvenip bazı kişilere verdiğini; merak edip gittiğinde ise eti için kesildiklerini öğrendiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Oğuz’un haberine göre; çok sayıda ünlü yarış atının sahibi olan Yetkin, ayağı sakat olduğu için koşamayan 3 yaşındaki 'Babacığım' adlı İngiliz atının, ondan sevgisini eksik etmeyecek sıcak bir yuva aradığı için ücretsiz olarak verdiğini ifade etti.

"At sevgisi sadece yarışlardan

para kazanmak değildir"

Türkiye Jokey Kulübü Şirinyer Hipodromu'nda hayvansever derneği temsilcileri ile bir araya gelen ve onlardan yardım isteyen Yetkin, "Benden bakmak için isteyenlere güvenerek verdiğim; Doremi, Epik Story, Özde Laik, Kuzuların Tonu, Uluç Reis, Donna Klara isimli İngiliz atlarımın akıbetini merak edip gittiğimde, verdiğim insanlarda bulamadım." dedi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, atların kaçak olarak eti için kesilmek üzere satıldığının öğrenildiği iddia edildi. Yetkin, "At sahiplerinden bunları bakmak amacıyla alanlar, kesilmek üzere satıyor. Ben onlara asla at vermiyorum" ifadelerini kullandı. Hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na hem de yarış atı sahiplerine çağrıda bulunan Yetkin, "At sevgisi sadece yarışlardan para kazanmak değildir. Bu işe para kazanmak umudu ile gelen ve at sahibi olanlar, at uzun süre yarış kazanamayınca ve ayda 3 bin 500 lira tutan gıda masrafını karşılamayınca, onları ucuz fiyata satıyorlar" şeklinde konuştu.

"Atlar et, sucuk, kıyma oluyor"

Yetkin, dünyada haralarında at yetiştirip satan tek ülkenin Türkiye olduğunu ve bu işlemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldığını belirterek, "Bakanlık öncelikle sakatlanan ya da güçten düştüğü için koşamayıp emekliye ayrılan yarış atları için bir çiflik kursun, onları iğdiş etsin. Onların kaçak kesime gidip et, sucuk, kıyma olmak yerine günde önlerine 3-5 kilo ot koyularak yaşamalarını sağlasın" diye konuştu.

At sahibi Onur Yetkin'in çağrısına sessiz kalmayacaklarını dile getiren Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder ve Fedarasyon Basın Sözcüsü Şule Baylan, değeri milyon liralarla ifade edilen yarış atlarının, para kazandırmadıklarında bir çöp gibi atıldığını ve satıldığını belirterek, "Yarış atlarının; yarış hayatı bittiğinde, güçten düşdüğünde korunması ile ilgili hala bir yasa yok. Bu atlar kanun dışı yollarda kesilip, etleri satılıyor. Onların mutlaka bakılabilecekleri ve yaşlılıklarını rahat geçirebilecekleri yerler yapılmalı. Atların bakımı ve korunmasının, yeniden çıkarılması çalışmaları süren Hayvan Haklarının Korunması Yasası'nda yer alması için mücadele başlatacağız" dedi.