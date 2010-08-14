'Sakat kalırsam, hak iddia edebilir miyim?'

T24

Karaman Karayolu'nun Çumra ilçesi kesiminde salı günü trafik kontrolü yapan ekipte radar aracında tek başına bulunan polis 36 yaşındaki Ömer Durmaz'ı şehit eden 21 yaşındaki Hakan Dinçer, çarşamba günü kaçtığı Çumra'nın Kuzucu Köyü'nde çatışmada yakalandı. Kendisini yakalamak isteyen jandarmalara ateş açarak Dinekli Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Yüksel Durmuş Can'ı sırtından vuran Hakan Dinçer'i jandarmalar iki ayağından 5 kurşunla yaralayıp yakaladı.



Önüme çıkan ilk kişiyi öldürecektim

Hastanedeki 2 gün tedavi gördükten sonra sorguya alınan ve cuma günü Çumra Adliyesi'ne sevk edilen Hakan Dinçer, savcıya verdiği ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden bu yıl mezun olduğunu belirten Hakan Dinçer, bunalımda olduğunu anlattı. Şehit etitği polisle bir husumetinin bulunmadığını söyleyen Hakan Dinçer, “Önüme çıkan ilk kişiyi öldürecektim. Önüme polis çıktı. Trafik aracının içinde yalnız görünce sıktım” dedi.







"Sakat kalmaktan korkuyorum"

Evli ve 2 çocuk babası polis Ömer Durmaz'ı şehit ettiği için pişman olduğunu söyleyen Hakan Dinçer, jandarmanın kendisini ayaklarından 5 kurşunla vurduğunu anlattı. Jandarmayla çatışmaya girmesini ve Astsubay Yüksel Durmuş Can'ı sırtından vurması sanki normalmiş gibi gösteren Hakan Dinçer, sakat kalmaktan korktuğunu söyledi. Dinçer hakime, “Şimdi ben sakat kalmaktan korkuyorum. Eğer sakat kalırsam beni vuranlardan hak iddia edebilir miyim?” diye sordu. Hâkim, bu soruya yanıt vermezken, Hakan Dinçer'in tutuklayarak cezaevine gönderdi.





