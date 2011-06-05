-SAKARYA'YA STADYUM MÜJDESİ SAKARYA (A.A) - 05.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden alacakları yaklaşık 70 dönümlük bir araziye stadyum yapacaklarını bildirdi. Başbakan Erdoğan, Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından, partisinin Sakarya il başkanlığını ziyaret etti. Burada bir süre partililerle görüşen Erdoğan, yerel basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Sakarya ile ilgili projelerinin sorulması üzerine Erdoğan, mitingde sıcak nedeniyle Sakarya ile ilgili projeler üzerinde durmadığını belirterek, ''Tabii en önemli hedeflerden bir tanesi çok açık yüreklilikle söyleyeceğim şey... Bir defa malum, bizim burada attığımız bazı adımlar var. Özellikle eğitim, sağlık bunların üzerinde de durmayacağım. Eğitimde ne gibi adımlar attığımızı söyledik, sağlıkta ne gibi adımlar attığımızı söyledik, ama ilk yerli tren, dizel tren setini biliyorsunuz biz Sakarya'da ürettik ve bu üretim devam ediyor'' dedi. Sakarya'daki üç organize sanayi bölgesinin sayısını altıya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, olimpik kapalı yüzme havuzunu da bitirerek hizmete sunduklarını bildirdi. Sakarya'da 5 bin kişilik spor salonunun temelini attıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bunu süratle bitireceğiz. Tabii Bank Asya'ya Sakaryaspor'un çıkmış olması nedeniyle, daha önce de Sakarya Büyekşehir Belediye Başkanı Zeki Bey ile konuyu görüştüm, şu anda çok daha müsait, yaklaşık 70 dönümlük bir araziyi biz kendilerinden alıyoruz ve bu araziye inşallah 25 bin kişilik bir stadyumu Sakaryaspor'a yapacağız. Bu stadyumu da TOKİ olarak yapacağız. Mevcudu TOKİ olarak alıp, değerlendireceğiz. Bu stadyumu da TOKİ olarak belediyemize herhangi bir yük olmadan çok kısa zamanda, öyle zannediyorum ki azami en fazla 2 yıl içinde o stadyumu bitirip standartlara uygun olarak Sakarya'ya kazandırırız. Hedefimiz bu.''