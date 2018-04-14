T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA) - AĞRI Doğubayazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) şehit oldu

14 Nisan 2018 21:25

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA) - AĞRI Doğubayazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) şehit oldu. Sakarya\'nın Karasu ilçesinde yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi.
Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsal kesiminde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yaralandı. Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit uzman çavuşun, Karasu Kuzuluk Mahallesi\'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, şehidin babası emekli polis 4 çocuk babası Polat Baş\'a şehadet haberini verdi. Şehit haberini alanlar ailenin evine gelerek, baş sağlığı dileğinde bulundu. Karasu Belediyesi görevlileri şehidin evinin bulunduğu yere asılmak üzere bayraklar getirdi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERKARASUSakarya DHAAĞRI DoğubayazıtJandarma UzmanAhmet BaşSakarya KarasuAğrı DoğubayazıtDoğubeyazıt Doç Dr Yaşar Eryılmaz Devlet HastanesiKarasu Kuzuluk MahallesiKarasu Kaymakamı Aziz MercanPolat BaşKarasu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24