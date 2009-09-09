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Yaşam

Sakarya'ya saatte 64 kilogram yağış düştü

Sakarya'da etkili olan sağanak yağışta, metrekareye 1,5 saatte 64 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

09 Eylül 2009 03:00

Sakarya'da etkili olan sağanak yağışta, metrekareye 1,5 saatte 64 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Kentte saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Birçok yerde trafik kazaları meydana geldi. Dörtyol Sanayi Sitesi'nde iş yerleri su altında kalırken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi de su baskınına uğradı. Şehir içi ulaşım büyük ölçüde aksadı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, saat 16.50'de başlayan sağanak yağışta metrekareye 64 kilogram yağış düştüğünü ve eylül ayı ortalamasının 40 kilogram olduğu kentin 1 aylık yağış miktarının 1,5 saatte yağdığını belirtti.

Diğer yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu. Şehirde, şu ana kadar 19 su baskını ihbarı yapıldığı kaydedildi.

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